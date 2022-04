18-Jähriger prallt gegen Baum und Kollision nach Vorfahrtsverstoß

Symbolfoto © Patrick Seeger/dpa

Buchloe – Zweimal krachte es gestern im Zuständigkeitsbereich der PI Buchloe. In der Früh beging eine Frau einen Vorfahrtsverstoß und am Abend raste ein Fahranfänger gegen einen Baum. Der junge Mann verletzte sich laut Polizeibericht glücklicherweise nur leicht.

Am frühen Dienstagabend fuhr ein 18-Jähriger mit seinem Pkw auf der Ortsverbindungsstraße zwischen Buchloe und Hausen. Aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit geriet er laut Polizei in einer Rechtskurve nach links von der Fahrbahn ab. Der junge Mann prallte mit seinem Wagen gegen zwei Bäume.

Am Fahrzeug entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von 6.000 Euro. Der Lenker kam leichtverletzt ins Krankenhaus. Ein Fremdverschulden scheidet aus, wie die Polizei berichtet.

Am selben Tag, in der Früh, bog eine 51-jährige Frau von der Lorenz-Spies-Straße in die Münchener Straße ein. Dabei übersah sie den von rechts vorfahrtsberechtigt querenden Pkw einer 37-Jährigen. Beide Fahrzeuge kollidierten.

Der Gesamtsachschaden beträgt der Polizei zufolge 12.000 Euro. Die Insassen der Pkws blieben jedoch unverletzt. Die Unfallverursacherin muss mit einem Bußgeld rechnen, so die Polizei.

kb