Verkehrsunfälle: 14-jährige Radlerin stürzt – 81-Jähriger fährt zu weit links

Kaufbeuren – Zweimal krachte es auf Kaufbeurens Straßen am Freitagmittag. Wie die Polizei berichtet wurde eine 14-jährige Fahrradfahrerin bei einem der Unfälle leicht verletzt.

Am Freitag gegen Mittag, kam es in der Augsburger Straße, Ecke Hirschzeller Straße zu einem Verkehrsunfall. Ein 25-jähriger Pkw-Fahrer aus Stöttwang wollte laut Polizei von der Augsburger Straße nach rechts in die Hirschzeller Straße abbiegen. Dabei übersah er eine 14-jährige Fahrradfahrerin, die den Radweg rechts der Augsburger Straße in gleicher Richtung befuhr und dann den Fußgängerweg am Einmündungsbereich Augsburger Straße/Hirschzeller Straße fahrender Weise überqueren wollte. Auto und Radlerin stießen zusammen und das Mädchen stürzte. Nach derzeitigem Kenntnisstand der Polizeibeamten zog sich der Teenager nur leichte Verletzungen zu.

Vorsorglich wurde die 14-Jährige in ein Krankenhaus gebracht. Der Gesamtsachschaden wird auf 500 Euro geschätzt.

Ebenfalls am Freitagmittag ereignete sich auf dem Einmündungsbereich der Peter-Schegg-Straße und der Wilhelmine-Mayer-Straße ein Verkehrsunfall. Eine 24-jährige Kaufbeurerin wollte mit ihrem Pkw von der Peter-Schegg-Straße nach rechts in die Wilhelmine-Mayer-Straße abbiegen. Hierbei übersah sie der Polizei zufolge einen von rechts kommenden 81-jährigen Autofahrer und kollidierte mit diesem. Der Ältere hatte Vorfahrt. Allerdings fuhr der Mann zu weit links, was mit zu dem Unfall führte.

Beide Beteiligte blieben unverletzt. Der entstandene Gesamtsachschaden wird auf 750 Euro geschätzt.

