Verkehrsunfall mit einem Linienbus

Symbolfoto © Olaf Doering/dpa

Kaufbeuren – Um den Unfallhergang klären zu können, bittet die Polizei um Hilfe. Gestern Nachmittag touchierten sich ein Pkw und ein Linienbus gleich zweimal. Der zweite Zusammenstoß geschah in der Nähe des Parkauses Am Kunsthaus, in der Neugablonzer Straße.

Am späten Dienstagnachmittag kam es in der Neugablonzer Straße zu zwei hintereinander folgenden Verkehrsunfällen zwischen einem Linienbus und einem Pkw. Zunächst, so die Polizei, fuhr die 44-jährige Autofahrerin die Neugablonzer Straße stadteinwärts entlang. Dort stieß sie mit einem Linienbus zusammen, der soeben auf die Fahrbahn einfuhr.

Nachdem der Busfahrer diesen Zusammenstoß nicht bemerkt hatte und weitergefahren war, wollte die 44-Jährige ihn aufhalten. Sie überholte den Bus also an der Kreuzung zur Espachstraße, um sich anschließend vor ihm einzuordnen. Damit die Frau den Busfahrer anhalten konnte, bremste sie ihn aus. Dabei fuhr ihr dieser jedoch hinten auf.

Zeugen, die die Verkehrssituation beobachtet haben, werden gebeten, sich mit der Polizei Kaufbeuren unter der Telefonnummer 08341/933-0 in Verbindung zu setzen.

kb