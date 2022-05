Zeitreise in die „Roaring Twenties“

Von: Ingrid Zasche

Herzstück der Ausstellung ist die Sammlung Erpf, vor allem die zahlreichen Grammophone in allen Formen und Größen. © Zasche

Kaufbeuren – Mit der ersten Vernissage seit zwei Jahren wurde kürzlich die Sonderausstellung „Veronika, der Lenz ist da! Zur Unterhaltungskultur der 20er Jahre“ im Stadtmuseum eröffnet. Das zauberhafte Frühlingswetter erlaubte die Begrüßung der Gäste im Museumshof durch Museumsleiterin Petra Weber, stellvertretend für die bedauerlicherweise verhinderten Bürgermeister. Walter Erpf, Sammler, Musiker und Leihgeber des größten Teils der Ausstellung, leitete seine Einführung selbstverständlich mit dem titelgebenden Lied ein, das energiefreundlich auf einem stromlosen, kurbelbetriebenen Grammophon abgespielt wurde.

Nach dem Ende des Ersten Weltkriegs, dem Untergang des Kaiserreichs, der Spanischen Grippe und der Hyperinflation von 1923 brach eine Zeit an, die als die Goldenen Zwanziger Jahre oder The Roaring Twenties beschrieben wird. Es war eine Zeit großer Umwälzungen in Kunst, Kultur und Gesellschaft. Die zunehmende Emanzipation der Frau schlug sich unter anderem in der sowohl frechen als auch deutlich praktischeren Damenmode nieder, den immer kürzer werdenden Röcken und Bubiköpfen.



Die Ausstellung gibt einen bunten Einblick in die Epoche vor hundert Jahren und widmet sich vor allem der Musik- und Unterhaltungskultur dieser Zeit. Die Depression nach dem Börsenkrach 1929 und der aufkeimende Nationalsozialismus hinterlassen auch in der Welt des Schlagers ihre Spuren. Davon können sich die Besucher an zahlreichen Hörstationen selbst überzeugen. Mechanische Musik, elektrische Geräte, Bühne und Brettl, Mode oder neue Tänze werden in der Ausstellung thematisiert, ebenso wie die neue Sachlichkeit bei der Gestaltung von Gebrauchsartikeln – luxuriös anmutend, jedoch durch industrielle Massenfertigung erschwinglich.

Herzstück der Ausstellung ist die Sammlung Erpf, vor allem die zahlreichen Grammophone in allen Formen und Größen. Dazu kommen Titelgrafiken für Schlagernoten, Plakate und Zeitschriften im unverwechselbaren Stil der 1920er Jahre, Fotos, Musikinstrumente, Kleider und Accessoires aus der Zeit. Die Objekte und auch die Texte dazu stammen vom Musiker und Sammler Walter Erpf, der – wie er sagte – zum Leidwesen seiner Frau sämtliche Immobilien mit seiner Sammlung (unter anderem rund 12000 Schall- und Schellackplatten) „zugemüllt“ habe. In der Ausstellung gezeigt würden nur etwa fünf bis sechs Prozent davon.



Daneben haben die Verantwortlichen im Stadtmuseum immer wieder einen Bezug zu Kaufbeuren hergestellt und zeigen, wie sich die Entwicklungen in den „Roaring Twenties“ in unserer Stadt manifestierten: Erwähnt wird die erste Unterhaltungs-Rundfunkanlage im Gasthaus Rose, welches die Theatergemeinde Kaufbeuren dort 1924 eingerichtet hatte. Es habe 1927/28 im Einwohnerbuch der Stadt sieben Elektrogeschäfte gegeben, eines davon sei das Elektrogeschäft Münzhuber am Salzmarkt gewesen. Auch das Kaufbeurer Notgeld von 1923 – ein Fünf- und ein Zehn-Milliarden-Markschein – ist abgebildet sowie eine „Schuldverschreibung über 50 Kilowattstunden Lichtstrom, verzinslich zu sechs Prozent“ aus dieser Zeit.



Rund um die Ausstellung bietet das Stadtmuseum ein umfangreiches Begleitprogramm, durch das die Unterhaltungskultur der 1920er Jahre lebendig vermittelt wird - seien es Grammophonführungen, Konzerte, musikalische Vorträge, szenische Lesungen, eine Stummfilmnacht mit Live-Musik oder ein Tanztee auf der Dachterrasse. Walter Erpf wird mit zwei Vorträgen und zwei Grammophon-Führungen das Begleitprogramm aktiv mit gestalten. Für Kinder wird die „Schaubühne Veronika“ eingerichtet, ein kostenloses Mitmach-Angebot, das dazu einlädt sich zu verkleiden und sich als Kleinkunstbühnen-Künstler auszuprobieren.



Im Rahmen des Begleitprogramms findet am 15. Mai zum „Internationalen Tag des Museums“ eine Spendenaktion für die Ukraine statt. Eine Spendenkasse dafür steht bereits jetzt um Museumsfoyer.