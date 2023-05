Förderverein gestaltet Umfeld des Fünfknopfturms neu

Von: Mahi Kola

Veranstaltungen wie das Turmfest im Jahr 2017 sollen das Kaufbeurer Wahrzeichen einer breiten Öffentlichkeit zugänglich machen. © Foto: Kola

Kaufbeuren – Der Förderverein Fünfknopfturm will die historische Bedeutung und das touristische Potenzial des Fünfknopfturms als Wahrzeichen Kaufbeurens künftig noch stärker nach außen tragen – etwa durch besondere Events wie das im September stattfindende Turmfest, das diesmal in Verbindung mit den „Allgäuer Burgentagen“ groß gefeiert werden soll. Was neben der Verschönerung des unmittelbaren Turm-Umfelds sonst noch geplant ist, erläuterte Klaus Müller als Vorsitzender des Fördervereins bei der Hauptversammlung im Restaurant Ikigai.

Der Fünfknopfturm ziehe zahlreiche Besucher aus nah und fern an, und erfreue sich auch bei Hochzeitspaaren wachsender Beliebtheit: Seit 2018 seien laut Müller über 80 Ehen im Turm geschlossen worden – im vergangenen Jahr habe es 17 Trauungen und über 50 Führungen mit mehr als 1.000 Besuchern gegeben. Der „alles andere als schöne“ Zustand des Umfelds ließe allerdings stark zu wünschen übrig und werde dem Wahrzeichen in keinster Weise gerecht.

Die Verschönerungsmaßnahmen stünden „leider weit hinten auf der Prioritätenliste der Stadt“, bedauerte Müller. Er sah, vor allem was die Zugangswege zum Turm sowie den direkt angrenzenden Abschnitt der Stadtmauer anbelangt, dringenden Sanierungsbedarf.

Die maroden Asphaltdecken sollen künftig durch einen neuen Straßenbelag, und die modernen Betonstufen durch „historisch passende“ Stufen aus Tuffstein ersetzt werden. Mit der Stadt sei der Verein bereits im Gespräch, um die Pläne im engen Austausch mit dem Landesamt für Denkmalpflege voranzubringen. Vor der Eingangstüre, die auch neu gestaltet werden soll, ist laut Architekt und Vereinsmitglied Wendelin Burkhardt außerdem ein kleines Podest vorgesehen, das den Paaren bei der Trauung eine entsprechende Bühne bieten soll.

Auf dem Programm steht auch die Neugestaltung des angrenzenden Gartens im Austausch mit dem Bund Naturschutz. Mit den Arbeiten will der Verein noch in diesem Jahr beginnen.



Insbesondere dank der großzügigen zweckgebundenen Spende in Höhe von 65.000 Euro, die vom inzwischen verstorbenen Mitglied Wolfgang Marxer zur Verfügung gestellt wurde, könne der Eingangsbereich des Turms neu gestaltet werden.



Ein besonderes Fest

Als Veranstaltungshighlight soll das diesjährige Turmfest am 10. September möglichst viele interessierte Besucher anlocken, denn im Zuge des Turmfests werden erstmals auch die „Allgäuer Burgentage“ feierlich mit einem vielfältigen Programm und zahlreichen prominenten Gästen aus dem Allgäu und Tirol eröffnet. Die neue Veranstaltungsreihe hat zum Ziel, die hiesige Burgenregion stärker ins Licht der Öffentlichkeit zu rücken. Klaus Müller hob im Rahmen der Versammlung das Potenzial des Fünfknopfturms für die Menschen in der Region hervor. Es sei wichtig, auch künftig neue Möglichkeiten auszuschöpfen und Ideen zu verwirklichen. So wurde auch das Projekt „elektronisches Nagelungsbuch“ vorgestellt, das es Besuchern des Fünfknopfturms nun ermöglicht, in der digitalen Version des „Nagelungsbuches“ nach Informationen zu den Spendern zu suchen.