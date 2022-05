VG Kirchweihtal: Brandbrief der Belegschaft und warum so viele Fahrten ausfallen

Von: Stefan Günter

Teilen

Nicht zum ersten Mal steht das Busunternehmen Kirchweihtal im öffentlichen Fokus. Der Betriebsrat erhebt schwere Vorwürfe an die Geschäftsführung. © Günter

Kaufbeuren – Seit drei Jahren ist Michael Bechteler Geschäftsführer der Verkehrsgesellschaft Kirchweihtal (VGK) in Kaufbeuren. Nun sieht er sich mit einem Brandbrief seiner Belegschaft konfrontiert. Das Schreiben des Betriebsratsvorsitzenden Harald Scheibler und eines Kollegen sorgt für öffentlichen Gesprächsstoff. Denn die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter kritisieren den „extremen Personalschwund“ und die „katastrophale Personalpolitik“ der Geschäftsleitung und fordern dazu auf, die betriebliche Situation der Belegschaft zu verbessern.

In einem vierseitigen Schreiben des Betriebsrates kommen zahlreiche Missstände des Unternehmens zur Sprache. Die Verfasser kritisieren viele Punkte: Insbesondere in der Coronaphase seien die Busfahrerinnen und Busfahrer im Stich gelassen und der Infektionsschutz vernachlässigt worden. Ein Schlag ins Gesicht sei die Behauptung Bechtelers gewesen, die Busse würden zweimal in der Woche desinfiziert. „Diese Aussage war und ist eine Unverschämtheit“, so Harald Scheibler gegenüber dem Kreisbote. Der Betriebsrat schulte auf eigene Initiative sämtliche Mitarbeiter im Umgang mit Desinfektionsmitteln. Auch sei es der Betriebsrat selbst gewesen, der dafür gesorgt hatte, dass Flächendesinfektion überhaupt vorhanden gewesen sei. Eine ordentliche Desinfektion vom Fahrpersonal selbst sei nicht zu bewerkstelligen, da die Zeit nicht ausreiche. Schutzscheiben seien ebenfalls nur auf massivem Druck eingebaut worden. Scheibler spricht in diesem Zusammenhang von „chaotischen Zuständen“.



Seit längerer Zeit beobachtet der Betriebsrat einen extremen Personalschwund, „der vor allem in der katastrophalen Personalpolitik begründet ist.“ Sämtliche Mitarbeiter kämen an ihre Grenzen, Überstunden könnten nicht abgebaut werden, weil keine Fahrer zur Verfügung stehen. So heißt es im Schreiben der Betriebsräte, das an den Oberbürgermeister und die Stadträte gerichtet war. Lange Schichten seien keine Seltenheit. Dienstpläne müssten an Subunternehmen vergeben werden, weil der Personalstamm nicht alle Fahrten bewerkstelligen könne. Viele Fahrer würden mittlerweile das Unternehmen aufgrund der widrigen Arbeitsumstände verlassen. Darüber hinaus sei der größte Teil des Fuhrparks veraltet. Der Betriebsrat stellt deshalb infrage, ob die Zuverlässigkeit und Leistungsfähigkeit sowie die Sicherheit von Personal und Fahrgästen der VGK überhaupt noch gegeben sei. Dabei berufen sich die zwei Betriebsräte in dem Schreiben auf Paragraf 13 des Personenbeförderungsgesetz.



VGK-Geschäftsführer Michael Bechteler kennt den Brandbrief und die an ihn gerichteten Vorwürfe. „Das werden wir intern klären. Das gehört nicht in die Presse“, so seine deutliche Aussage. Sein Unternehmen werde damit verunglimpft. Das könne so nicht angehen. Mehr wollte Bechteler dazu nicht sagen.



Die aktuellen Ereignisse haben mittlerweile auch die Muttergesellschaft Regionalbus Augsburg GmbH (RBA) erreicht. Doch auch hier hält man sich mehr als bedeckt. „Das Schreiben ist uns bekannt, weshalb wir in Kontakt mit dem Betriebsrat und der Geschäftsführung der VGK stehen“, beantwortet Melanie Bleicher die Anfrage des Kreisbote. Mehr könne sie leider noch nicht sagen, „da wir erst Gespräche führen möchten“, ergänzt die Prokuristin und Leiterin für Personalwesen und Rechtsangelegenheiten.



Derweil hat die Stadt Kaufbeuren das Schreiben des ehemaligen Betriebsrates zur Überprüfung der Aussagen an die Regierung von Schwaben als zuständige Aufsichtsbehörde übermittelt. Seit Anfang Mai veröffentlicht die VGK täglich den Ausfall ihrer Buslinien. Bis Redaktionsschluss waren es weit über 400 Streichungen. Die Stadt Kaufbeuren spricht in ihrer Pressemitteilung von einer hohen Krankheitsquote des Personals. Zudem gäbe es im ÖPNV einen Fachkräftemangel an Fahrerinnen und Fahrer. Die gesamte Branche kämpfe mit diesem Thema. Vonseiten der Stadt heißt es weiter: „Oberste Priorität für das Unternehmen hat die Aufrechterhaltung der Schülerbeförderung und der Pendlerverkehre. Dazu werden Subunternehmer eingesetzt, Fahrer aus verbundenen Unternehmen angefordert und es wird auf Mitarbeiter im Ruhestand zurückgegriffen.“ Oberbürgermeister Stefan Bosse nahm kurzfristig an einem Gespräch mit der Geschäftsführung der VGK teil. „Die vom früheren Betriebsrat öffentlich erhobenen Anschuldigungen von der Geschäftsleitung wurden in jedem Punkt zurückgewiesen,“ hieß es im Nachgang von dort.



Ende März dieses Jahres hat das Gewerbeaufsichtsamt bereits auf Grund einer früheren Beschwerde die Linienpläne und Arbeitsaufzeichnungen der VGK stichprobenartig überprüft. Laut der Regierung von Schwaben ergaben sich daraus keine Beanstandungen. „Uns sind keine schuldhaften Versäumnisse des Verkehrsunternehmens bekannt“, heißt es von Birgit Linke, der stellvertretenden Pressesprecherin. Der Bezirk Schwaben habe aber bereits Kontakt mit der Geschäftsleitung aufgenommen. Das Schreiben des Betriebsrates werde nun zum Anlass genommen, weitere betriebliche Prüfungen durchzuführen, so Linke gegenüber dem Kreisbote.



Derweil hat der Brandbrief auch die Lokalpolitik erreicht. Marcus Kühl, Beauftragter des Stadtrats für Umwelt und Mobilität, sieht in dem Schreiben einen Hilferuf, der gehört werden müsse. Die Situation des örtlichen Busunternehmens könne sich mit der Einführung des 9-Euro-Tickets noch verschärfen, warnt er. Bürgermeister Oliver Schill: „Auf diese zusätzliche Belastung muss die VG Kirchweihtal reagieren können. Mitarbeitende, die jetzt bereits an der Belastungsgrenze sind, können und dürfen da nicht die Leidtragenden sein.“ Unterdessen befürchtet Holger Jankovsky, Kinder- und Jugendbeauftragter der Stadt Kaufbeuren, dass durch die Ausfälle vermehrt Elterntaxis unterwegs sein werden. Kühl sieht allerdings auch eine Chance: „Eventuell bietet die momentane Situation auch die Möglichkeit, durch einen Gutachter klären zu lassen, ob grundsätzliche Änderungen beim Betrieb unseres örtlichen ÖPNV sinnvoll sind.“



Für Harald Scheibler ist das Tuch zwischen Mitarbeitern und Geschäftsführer Bechteler schon längst zerschnitten. Am 2. Juni soll es dennoch einen Dialog in Augsburg mit der Muttergesellschaft geben. „Ich wünsche mir, dass sich die überaus angespannte Situation im Interesse des Fahrpersonals bis dahin etwas verbessert hat“, so Scheibler, der seit über 30 Jahren als Busfahrer bei der Verkehrsgesellschaft Kaufbeuren tätig ist. Sein Vorschlag: Die Stadt Kaufbeuren und der Landkreis Ostallgäu mögen sich zu einem Kommunalunternehmen zusammenschließen. Primär will sich Scheibler, der als Betriebsratsvorsitzender nicht mehr wiedergewählt wurde, aber weiterhin für die Belange der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter einsetzen.