Viele Fastnachter feiern beim Umzug in Pforzen

Von: Mahi Kola

Atomkraft, ja bitte!“, propagierten die Werkstatt-Freunde Pforzen beim diesjährigen Faschingsumzug. Viele weitere Fotos vom Umzug finden Sie unter www.kreisbote.de. © Kola

Pforzen – Faschingsfreunde aus nah und fern konnten am Sonntag beim großen Fastnachtsumzug in Pforzen Zeugen des bunten Treibens werden: 33 Umzugsteilnehmer, darunter Fußgruppen, Wagen und Musikkapellen waren am Start, um gemeinsam mit dem Faschingsvolk der Narretei zu frönen.

Der Gaudiwurm verbreitete dabei nicht nur jede Menge gute Stimmung, sondern beeindruckte durch Vielfalt, Fantasie und aberwitzige Ideen. Auch den ein oder anderen bissigen Kommentar hatten die Gruppen im Gepäck. Die Themen, welche die Teilnehmer aus Pforzen und den Umlandgemeinden aufgriffen, reichten von „Klimaterroristen“, die mitunter als Klebestifte unterwegs waren, bis „Spritpreise“ und „­FIFA Korruption“. An einer Stelle befürwortete man, mit Riesenjoint ausgestattet, die Legalisierung von Gras, anderenorts hieß es „Atomkraft? Ja, bitte!“.

Daneben mischten sich bekannte Persönlichkeiten und seltsame Gestalten ins Getümmel: Das britische Königshaus schaute mit der Queen im Sarg vorbei, die fantastischen Figuren aus „Alice im Wunderland“ statteten dem Narrenvolk einen Besuch ab, und menschliche Trauben grüßten die Fastnachter. Das FZB-Prinzenpaar Ihre Lieblichkeit Prinzessin ­Clara I. und seine Tollität Prinz Michael I. wurde gebührend empfangen, dazwischen führten die verschiedenen Garden ihre Tänze auf.

Auch nach dem Umzug war unter den Närrinnen und Narren noch kein Abbruch der Feierlaune zu spüren – viele feierten anschließend noch im Partyzelt weiter.