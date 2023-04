Beim Blitzmarathon an der Messtelle in Friesenried war einiges los

Von: Felix Gattinger

Teilen

Erster Sonnentag seit Wochen: Polizeiobermeister Höbel (v. li.) und Hauptkommissar Hohenreiter beim Blitzmarathon. © Gattinger

Friesenried – im Friesenrieder Ortsteil Brandeln, von Kaufbeuren kommend, gibt es auf der 2055 einen Streckenabschnitt mit Tempo 70 – ein schnurgerades Stück Strecke, leicht abschüssig, das bei niedrigem Verkehrsaufkommen ein ganz klein wenig zum Rasen verleitet. Dieses Wegstück nehmen Hauptkommissar Andreas Hohenreiter und sein Kollege, Polizeiobermeister Manuel Höbel von der Polizei Kaufbeuren, anlässlich des Bayerischen Blitzmarathons mit ihrem Lasergerät buchstäblich unter die Lupe und staunen dabei nicht schlecht.

Aus 600 Metern Entfernung nehmen sie an einer Einmündung auf dem Streckenabschnitt Geschwindigkeitsmessungen vor und müssen trotz landesweiter Medienkampagne an jenem Mittag überdurchschnittlich viele Verstöße feststellen. Die Stelle wurde, wie alle anderen Messstellen an diesem Tag, aufgrund der hohen statistischen Unfallhäufigkeit durch Geschwindigkeitsübertretungen ausgewählt.



Spitzenreiter auf der Strecke an diesem Tag ist eine ältere Dame mit 94 Stundenkilometern auf dem Tachometer. Sie nimmt den Vorfall relativ locker: „Ist nicht so schlimm, jetzt muss ich halt Strafe zahlen, aber hoffentlich krieg ich keinen Punkt.“ Den bekomme sie aber leider doch, muss ihr Hauptkommissar Hohenreiter erklären. Mit mehr als 20 zu schnell liegt sie im sogenannten Anzeigenbereich. Dazu komme, so Hohenreiter, dass sie während der Messung auch noch gegen das auf der Strecke geltende Überholverbot verstoßen hatte.



Raser im Visier: Auf 600 Meter wird punktgenau gemessen. © Gattinger

Nicht alle nehmen Blitzerfallen so entspannt wie die Seniorin. Mit einem „Kann ich Ihnen helfen?“ begrüßt der wesentlich jüngere Fahrer eines schwarzen Alfa Romeo anfangs noch lässig die Beamten, streitet dann aber die Messung von über 88 Stundenkilometern ab und verweigert seine Unterschrift. Ob sich die Leute bei Kontrollen kooperativ oder renitent verhalten, lasse sich weder an Alter, Geschlecht noch am Typ ihres Fahrzeuges festmachen, erklärt Hohenreiter. „In der Regel gilt: Wenn man selber einen anständigen Ton hat, kommt auch ein anständiges Echo zurück.“



Die Geschwindigkeit im Blick zu behalten ist für Hohenreiter absolut wichtig. Im gesamten Unfallgeschehen spiele Geschwindigkeit eine entscheidende Rolle, erklärt er – egal ob bei Einmündungen oder gar beim Ausparken, denn das Tempo hat einen wesentlichen Einfluss auf den Bremsweg, die Wucht des Aufpralls und letztendlich auch darauf, ob die Reaktionszeit noch ausreichend ist, einen Unfall zu verhindern. Bei Unfällen mit Schwerverletzten und Toten rangiert das Rasen seit drei Jahren unangefochten auf Platz Eins.

Nach einer halben Stunde haben die beiden Beamten bereits vier Verstöße geahndet. „Unser Durchschnitt liegt an normalen Tagen zwischen vier und sechs Verstößen in der Stunde, berichtet Hohenreiter.



Erstaunlich dabei: Vor der heutigen Messstrecke stehen insgesamt vier Schilder, die das Höchsttempo 70 anzeigen. Zwei der bisher angehaltenen Fahrer gaben übrigens an, dass die sich erst jetzt wieder daran erinnern könnten, über den Blitzmarathon kurz zuvor im Radio gehört zu haben.



Dass das bloße Abkassieren nicht im Vordergrund steht, zeigt sich wenig später, als Polizeiobermeister Höbel ein Fahrzeug erwischt, das mit Tempo 84 unterwegs ist. Als Hohenreiter den Wagen anhält, verweist der Fahrer auf seine hochschwangere Beifahrerin, der es nicht gut gehe. Daraufhin verhängt Hohenreiter kein Bußgeld, belässt es bei einer mündlichen Verwarnung und wünscht der Familie eine sichere Weiterfahrt. „Es geht uns wirklich um die Sicherheit aller Autofahrer. Wir wollen auf keinen Fall unmenschlich sein“, betont der Hauptkommissar.



Am Ende der Kontrolle sind insgesamt sieben Verstöße zustande gekommen, ein Ergebnis über dem Durchschnitt – zumindest für diese Messstelle eine ernüchternde Bilanz.



Einen Überblick über die Ergebnisse des Blitzmarathons in der Region gibt es kommende Woche.