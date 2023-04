Kompletter Ausraster bei Parkplatzstreit in Marktoberdorf

Sein extrem starker Alkoholkonsum ließ den Mann in Marktoberdorf offenbar völlig außer Kontrolle geraten (Symbolbild). © Christoph Soeder/dpa/Symbolbild

Marktoberdorf – Der Anlass war denkbar gering: Es ging um die Nutzung eines Parkplatzes. Doch was sich da am frühen Freitagabend in Marktoberdorf daraus entwickelte, war offenbar pathologisch und auf exzessiven Alkoholkonsum zurückzuführen.

Nachdem der 34-jährige Täter mit einem 56-jährigen Pkw-Fahrer bezüglich Parkplatzes in Streit geraten war, riss er laut Polizeibericht erstmal dessen Fahrertür des Pkw auf und drohte ihm Schläge an. Dann nahm er eine Bierbank und warf sie auf die Motorhaube des Fahrzeugs. Danach ging er in seine angrenzende Wohnung und schleuderte von dort aus noch einen Aschenbecher aus Ton auf das Fahrzeug des 56-Jährigen. Die Wucht ließ den Aschenbecher von der Karosserie abprallen, wodurch noch ein weiteres Fahrzeug, das dort parkte, beschädigt wurde. Der Gesamtschaden wird auf 5.000 Euro geschätzt.

Auch die herbeigerufenen Polizeieinsatzkräfte konnten den Mann nicht beruhigen und mussten ihn über Nacht in Gewahrsam nehmen, da zu erwarten war, dass er noch weitere Straftaten begehen würde. Ein Atemalkoholtest beim Täter ergab einen Wert von sage und schreibe 3,6 Promille.