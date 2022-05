Vollausbau der Buchloerstraße in Waal

Von: Selma Höfer

Marktoberdorf/Waal – Es war bereits abgemachte Sache, dass im Kreishaushalt 80.000 Euro für den Ausbau der Buchloerstraße in der Ortsdurchfahrt von Waal bereitgestellt werden. In seiner jüngsten Sitzung stimmte der Kreisausschuss zu, dass dieser Betrag aufgestockt wird. Statt einer Sanierung der Kreisstraße wird ein Vollausbau in Auftrag gegeben. Das Bauprojekt erfolge in Abstimmung und Zusammenarbeit mit der Kommune, erklärte Landrätin Maria Rita Zinnecker.

Im Zuge der Besprechungen mit dem Markt Waal habe sich herausgestellt, dass in dem Streckenabschnitt eine Erneuerung des Regenwasserkanals und somit der Straßenentwässerung, der Wasserleitung und der Erdverkabelung anstehen, so Thomas Kolbinger, Leiter des Tiefbauamtes am Landratsamt Ostallgäu. „Das ist meiner Meinung nach auch zwingend notwendig“, sagte der Fachmann. Ebenso möchte der Markt einen durchgängigen einseitigen Gehweg anlegen.

Da der Ausbau nicht mehr unter den Bauunterhalt falle, sei er als Investitionsmaßnahme von der Regierung von Schwaben zu gut 50 Prozent förderfähig, sagte Kol­binger. Von den Gesamtkosten fallen 185.000 Euro auf den Landkreis. Davon können rund 90.000 Euro Förderung abgezogen werden. Die 15.000 Euro, die im Haushalt nun mehr benötigt werden, können laut Kolbinger durch Einsparungen aus der Ortsumfahrung Ruderatshofen gedeckelt werden. Der Beschluss fiel einstimmig.