Kaufbeuren: Sperrung der Straße am Ring

Die Straße Am Ring in Kaufbeuren, und die Neugablonzer Straße im Gemeindegebiet Mauerstetten soll in mehreren Bauabschnitten ausgebaut werden. Im Bauabschnitt 1 gibt es nächste Woche eine Vollsperrung: © Symbolfoto: DPA/Thomas Söllner

Kaufbeuren – Ab 31. Juli beginnen die Bauarbeiten zum Straßenvollausbau der Straße Am Ring vom B12-Kreisel bis zum Kreisverkehr Melchior-Elch-Straße. Die Maßnahme erfordere die Vollsperrung des gesamten Abschnitts in der Zeit von 31. Juli bis voraussichtlich 11. September, heißt es in einer aktuellen Pressemitteilung der Stadt.

Pünktlich zum Schulbeginn soll diese Maßnahme abgeschlossen sein. Die Bauzeit innerhalb der Ferien sei allen Beteiligten ein großes Anliegen gewesen, teilt das Baureferat der Stadt mit. Um die wegen der vielen Baustellen ohnehin schon angespannte Verkehrssituation im Jahr 2022 nicht noch weiter zu strapazieren, hatte man die Maßnahme auf 2023 verschoben.

Eine Umleitung wird ausgeschildert. Sie führt vom großen Kreisverkehr an der B12 über Steinholz und Mauerstetten bis in den Gewerbepark Kaufbeuren.