Automaten-Sprengungen: VR Bank trifft Vorkehrungen

Von Corona in die Inflation: So bewältigte die VR Bank das Krisenjahr 2022

Von: Marco Tobisch

Stellten die Geschäftszahlen 2022 der VR Bank Augsburg-Ostallgäu vor: Vorstandssprecher Dr. Hermann Starnecker (re.) und sein Stellvertreter Christoph Huber (li.). © Tobisch

Kaufbeuren – Turbulente Zeiten für die VR Bank Augsburg-Ostallgäu eG: Galt es unmittelbar nach der Fusion (2019) die Corona-Pandemie zu meistern, folgte letztes Jahr mit der Inflation die nächste große Herausforderung. Wie ihr Finanzhaus diese bewältigt, schilderten die beiden Vorstandssprecher Dr. Hermann Starnecker und Christoph Huber beim Bilanzpressegespräch in Kaufbeuren.

Wie laut Starnecker auch in vielen Kundengesprächen deutlich werde, prägten eine Inflation auf Rekordhöhe und starke Zinsanpassungen seitens der Zentralbanken das Jahr 2022 in Wirtschaft und Gesellschaft. Weitreichende Auswirkungen hatte der Wandel auch aufs Bankgeschäft. Entscheidende Botschaft deshalb für VR Bank-Kunden: „Unser Geschäftsmodell bewährt sich auch unter schwierigen Rahmenbedingungen“, betont Starnecker.

Das zeigen auch die Zahlen zum letzten Jahr: Die Bilanzsumme der VR Bank wuchs um sieben Prozent auf etwa 4,2 Milliarden Euro. Die Kundenkredite legten um 9,6 Prozent auf 2,9 Milliarden Euro zu, was einmal mehr an nachgefragten Bau- und Immobilienfinanzierungen lag. Allerdings: Im Jahresverlauf verzeichnete die Bank in diesem Bereich einen Rückgang – wegen hoher Zinsen und steigender Baupreise hatten viele Häuslebauer ihre Pläne begraben oder verschieben müssen.

Die Kundeneinlagen erhöhten sich um 6,3 Prozent auf 3,3 Milliarden Euro. Eine „erfreuliche“ Entwicklung, wie stellvertretender Vorstandssprecher Christoph Huber meinte, der als Grund unter anderem das schnelle Reagieren auf die Zinswende nannte.

Betriebskosten steigen

Ein Trend, der derweil kaum verwunderlich scheint: Immer mehr Menschen greifen auf digitale Angebote zurück, um ihre Bankgeschäfte zu erledigen. „Den reinen Online-Kunden gibt‘s aber nur selten“, betont Huber. Ein persönliches Gespräch mit dem Bankberater sei immer noch gefragt. Sämtliche Kanäle gleichermaßen für den Kunden zu bedienen, bedeute für die VR Bank aber auch einen großen Spannungsbogen – der sich übrigens auch in den Betriebskosten niederschlägt. Diese stiegen von knapp 51 beziehungsweise 52 Millionen Euro in den beiden Vorjahren auf nun fast 57 Millionen Euro. Großen Anteil daran haben nach Angaben der Bank die Kosten für die IT und das Personal (darunter eine Inflationsausgleichsprämie für Mitarbeiter).



Als genossenschaftliche Regionalbank sei die VR Bank auf Basis ihres Geschäftsmodells dem Prinzip der Nachhaltigkeit verpflichtet, erklärte Starnecker. So unterstütze man auch als Spender und Sponsor mit fast 320.000 Euro mehr als 300 Vereine und Initiativen. Die Crowdfunding-Plattform „Viele schaffen mehr“ zählt inzwischen rund 10.000 Unterstützende, die mit ihren kleinen finanziellen Beiträgen lokale Projekte ermöglichen.

Automaten-Sprengungen: VR Bank trifft Vorkehrungen

Ein Thema, das auch Starnecker und Huber derzeit umtreibt, sind die nächtlichen Geldautomaten-Sprengungen in der Region in den letzten Monaten. Erschreckend findet Huber insbesondere die „Massivität“, mit der die Täter vorgehen. Obwohl das Ostallgäu bislang verschont blieb, befindet sich die Bank mit LKA und Polizei in regelmäßiger Abstimmung, um präventiv zu handeln. Eine der Maßnahmen: Tintenpatronen in den Geldkassetten, die bei einer Sprengung die Scheine einfärben und unbrauchbar machen. Positiv wirke sich in Kaufbeuren und dem Ostallgäu aus, dass potenzielle Täter nicht schnell über die Autobahn entkommen könnten, so Huber.

Zahlen zur VR Bank

Mit mehr als 503 Mitarbeitenden (davon 25 Auszubildenden) ist die VR Bank Augsburg-Ostallgäu eine der großen Genossenschaftsbanken in Bayerisch-Schwaben und erreicht an 57 Standorten (32 Geschäftsstellen und 25 SB-Stellen) zwischen Augsburg und Füssen mehr als 150.000 Kunden.