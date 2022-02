Von einer Haushaltsdebatte, die keine war

Von: Angelika Hirschberg

Für den Neubau der Grundschule St. Martin wendet die Stadt heuer fünf Millionen Euro auf. © Hirschberg

Marktoberdorf – Das war selbst für den Stadtkämmerer neu: Nach nur zwei Stunden Sitzung empfahl der Finanzausschuss den mit knapp 75 Millionen Euro veranschlagten Etat für 2022 einstimmig dem Stadtrat. Die selten so dargebotene Harmonie in Haushaltsfragen verblüffte Rathausspitze wie Ausschussmitglieder gleichermaßen. Zur Erinnerung: Haushaltsdebatten hatten sich in den vergangenen Jahre teilweise bis weit in die Nacht gezogen.

„Wir liegen gut in der Zeit“, eröffnete Bürgermeister Dr. Wolfgang Hell die Sitzung und konnte bereits die zweite gute Nachricht verkünden. Die Stadt stehe trotz notwendig gewordener Aufwendungen infolge der Corona-Krise besser da als gedacht und könne gleichzeitig investieren und Schulden abbauen. So will die Stadt ihr Defizit um zwei Millionen auf rund 20 Millionen Euro verringern. „Wir haben große Aufgaben vor uns“, sagte der Bürgermeister und lenkte den Blick auf die anstehenden Investitionsmaßnahmen. So will die Stadt im laufenden Jahr knapp elf Millionen Euro in ihre Schulen, in das Bau- und Wohnungswesen und in den Ausbau von Straßen und Radwegen stecken.



Fünf Millionen Euro sieht der Haushaltsentwurf 2022 für den Bau der Grundschule und des Horts St. Martin vor. Die Gesamtkostenschätzung für den Neubau von Schule und Hort liegt bei 29 Millionen Euro. Das Bauvorhaben werde den städtischen Etat auch in den kommenden Jahren noch weiter belasten. Sanierungsmaßnahmen von Modeon (300.000 Euro), dem Feuerwehrhaus in Marktoberdorf (250.000 Euro) Rathaus (280.000 Euro), Tiefgarage am Rathaus (120.000 Euro), Hallenbad (150.000 Euro), Allee (100.000 Euro) und Gulielminetti-Seniroenheim (100.000 Euro) schlagen ebenfalls mit insgesamt 1,3 Millionen Euro zu Buche. 800.000 Euro sind außerdem für den Grund­erwerb eingeplant.



Beim Verkehr macht der Ausbau der Hochwiesstraße heuer den größten Batzen an Investitionskosten aus: 1,5 Millionen Euro sind dafür in den Haushalt eingestellt. Außerdem sind 270.000 Euro für die Weibletshofener Straße, 230.000 Euro für die Ampelanlage an der Iglauer Straße, je 200.000 Euro für Brückensanierungen und die Ortsdurchfahrt Selbensberg vorgesehen.



Kosten für Kinderbetreuung steigen

Gleichzeitig steigen die Kosten für die Kinderbetreuung enorm: 9,1 Millionen Euro muss die Stadt in diesem Jahr aufwenden, um ihre Kindertagesstätten zu betreiben. Das sind rund 800.000 Euro mehr als im Vorjahr. Den Kosten stehen Einnahmen in Höhe von 4,7 Millionen Euro gegenüber. Bürgermeister Hell begründet die Erhöhung insbesondere mit einem erhöhten Betreuungsbedarf und damit steigenden Personalkosten. „Mehr Kinder, mehr Kosten“, laute die einfache Formel. Dass an der Kinderbetreuung nicht gespart werden dürfe, betonte auch Grünen-Stadtrat Jörg Schneider. Es sei fatal, Einnahmen und Kosten gegeneinander auszuspielen, wenn es um die Zukunft der Kinder und damit der Stadt ginge. „Wir wollen die maximale Qualität der Betreuung bei maximaler Verträglichkeit der Kosten“, so Schneider und demonstrierte damit auch den fraktionsübergreifenden Konsens des Gremiums in dieser Frage.



Modernisierung der Skateanlage

Als kleines Plus für die Jugend hat Stadtkämmerer Wolfgang Guggenmos erstmals die Modernisierung der Skateanlage unweit des Schulgeländes ins Auge gefasst und dafür 52.000 Euro im Haushaltsplan verankert. Der Bürgermeister begründete dies mit dem Wunsch der Nutzer nach Verbesserungen. „Wir investieren immer wieder in neue Spielplätze, heuer sollen auch die größeren Kinder ein Stück vom Kuchen abbekommen“, so das Stadtoberhaupt. Hauptamtsleiter Martin Vogler ergänzte, dass sich die Stadt Angebote für verschiedene neue Geräte sowie für den Austausch des Asphalts machen ließ und diese mit den jungen Skatern abgestimmt hätte.



Noch ein Zuckerl: Für ein Förderprogramm zugunsten von Umwelt und Energiesparmaßnahmen hat die Stadt erstmals 15.000 Euro eingeplant. Das Förderprogramm soll in naher Zukunft im Umweltausschuss vorgestellt und beraten werden.



Außerdem soll das Projekt Stadtbus heuer konkret angeschoben werden. Dafür sind 125.00 Euro im Haushaltsentwurf eingestellt, „in der Hoffnung, dass der Stadtbus tatsächlich ab Herbst fahren wird“, so Guggenmos.

Damit all das und vieles andere weiterhin möglich ist, freut sich die Stadt über voraussichtlich 29 Millionen Euro an Gewerbesteuern. „Die negativen Auswirkungen der Corona-Pandemie spüren unsere Betriebe glücklicherweise nicht“, sagte Guggenmos. Allerdings muss die Stadt eine satte Summe, nämlich 20,4 Millionen Euro als Kreisumlage an den Landkreis zahlen. Das ist, so rechnete Bürgermeister Hell vor, gut ein Fünftel der gesamten Umlage. Dennoch schauen beide, Stadtkämmerer wie Bürgermeister zuversichtlich auf das laufende Jahr. „Wenn alles nach Plan läuft, erwarten wir kein Jahr der hohen Belastungen“, so Hell. Vorsorglich seien zwar 2,6 Millionen Euro als Polster (beziehungsweise als mögliche Darlehensaufnahme) eingeplant. „Wir sind bestrebt, nicht darauf zurückgreifen zu müssen“, formuliert es der Rathauschef mit Bedacht. Überraschungen seien also eingeplant, denn allein Corona hätte die Stadt in den vergangenen Jahren rund eine Million Euro gekostet.



Ungewöhnlich einträchtig empfahl der Finanzausschuss den vorgelegten Haushaltsentwurf an den Stadtrat, der am kommenden Montag darüber beschließen wird. Die Harmonie sei der guten Vorarbeit und der vorangegangenen fraktionsübergreifenden Gespräche zu verdanken, hieß es von Seiten einiger Stadträte im Nachgang der Sitzung. Ob auch der Stadtrat das 120 Seiten starke Werk kommentarlos genehmigen wird, bleibt die spannende Frage für Montag.