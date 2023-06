Vor dem Bezirksmusikfest: Kindergartenkinder dürfen in Geisenried Instrumente testen

Teilen

Geisenried - Musik ins Dorf bringen, vor allem zu den Jüngsten: Dieses Ziel hat sich die Musikkapelle Geisenried gesetzt, um das anstehende Bezirksmusikfest (29. Juni bis 2. Juli) auch über die Festtage hinaus wirken zu lassen. Dazu organisierte der Verein kurz vor dem Eventstart einen Musikworkshop im Kindergarten, der durch Sandra Ade, Musikpädagogin aus Durach, umgesetzt wurde. Mit dabei waren auch Musikerinnen und Musiker der Jubiläumskapelle.

Alle Geisenrieder Kindergartenkinder kamen dabei im Proberaum der Kapelle zusammen, um einige Blasinstrumente kennenzulernen. Es wurde gemeinsam fröhlich gesungen, geklatscht, getippt und gestampft – außerdem aufmerksam gehorcht, wie die einzelnen Instrumente klingen. Die Kinder ahmten die nette Klarinette nach, zwitscherten mit der Flöte auf dem Dach oder brummten mit der Tuba im tiefen Keller, fuhren mit der Posaune im Aufzug rasant hinauf und wieder runter oder zeigten mit den Händen die Höhen und Tiefen des Flügelhorns nach, das munter hin und her sprang.

Alle hatten Beteiligten viel Spaß und zum Schluss durften die Kinder sogar die kleine Kapelle dirigieren und hören, wie schön es klingt, wenn alle zusammenspielen.

Im Anschluss an die Veranstaltung war das Gesprächsthema Nummer eins unter den Kindern, wer welches Instrument lernen möchte und dass sich natürlich alle auf das bevorstehende Musikfest freuen.

Bezirksjugendkonzert am 1. Juli

Wie schnell man selbst in einer richtigen Kapelle spielen und auf einer Bühne stehen darf, können Familien beim Bezirksjugendkonzert am Samstag, 1. Juli, in Geisenried erleben. Im Rahmen des Bezirksmusikfests (29. Juni bis 2. Juli) werden elf Nachwuchs- und Jugendkapellen auf der großen Festbühne ihr Können zeigen. Eingeladen sind alle Blasmusikliebhaber, insbesondere Familien, Kinder und Senioren. Beginn 13.30 Uhr, Eintritt frei.