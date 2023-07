Vor der Landtagswahl: Podiumsdiskussion in Kaufbeuren

Teilen

Am 8. Oktober ist Landtagswahl in Bayern. Die Kandidaten im Stimmkreis Kaufbeuren stellen sich diese Woche einer Podiumsdiskussion. © Panthermedia/bizoon

Kaufbeuren - Der Wahlkampf ist längst in vollem Gange und auch in Kaufbeuren können sich Wählerinnen und Wähler diese Woche ein Bild von den Kandidaten machen: Die Kolpingsfamilie, die KAB und die Pfarreiengemeinschaft laden im Vorfeld der Landtagswahl am Donnerstag, 27. Juli, um 19.30 Uhr zur Podiumsdiskussion ins Kolpinghaus Kaufbeuren ein.

Unter dem Namen „Wählbar 2023“ stellen sich die Direktkandidaten der im Landtag vertretenen Parteien vor: Mit dabei sind Peter Wachler (CSU), Bernhard Pohl (Freie Wähler), Holger Jankovsky (Grüne), Susanne Sorgenfrei (SPD), Patrick Herkommer (AfD) und Christian Toth (FDP).

Kolping stehe schon immer für die Mitgestaltung der gesellschaftlichen Rahmenbedingungen, deshalb wolle man diese Veranstaltung zehn Wochen vor der Landtagswahl durchführen, teilt die Kolpingsfamilie Kaufbeuren mit. Gewählt wird am 8. Oktober.

Moderiert wird die Veranstaltung durch Michael Breitsameter. Einlass für Gäste ist um 19 Uhr.