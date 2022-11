Katastrophen und Höhepunkte

Vorstandswahl bei der Musikvereinigung Neugablonz: Langjähriger Vorsitzender Günther Seydel tritt ab

Stabübergabe: Rudi Olescher (vorne v. li.), Annalena Holy, Petra Scheibel, Angelika Welz, Madlen Köber, Lukas Junginger, Nikolai Orendi (hinten v. li.), Hannah Peitz, Günther Seydel, Peter Vogt und Markus Chmiel. © Zasche

Kaufbeuren-Neugablonz – Bereits bei der Wahl 2015 (und nach der Wahl 2017 nochmals bekräftigt) hatten MVN-Vorstand Günther Seydel und Schatzmeisterin Petra Scheiblich erklärt, dass sie für eine weitere Amtszeit eigentlich nicht mehr zur Verfügung stünden. Dennoch waren sie 2022 immer noch im Amt, wobei Günther Seydel nach dem Tod von Conny Wiblishauser 2017 und nach dem Rücktritt des Zweiten Vorsitzenden 2021 die Amtsgeschäfte – lediglich unterstützt von Petra Scheiblich und Dirigent Peter Vogt – quasi allein geführt hatte.

Die letzte ordentliche Mitgliederversammlung im Mai 2022 ernannte ihre langjährigen Führungskräfte einstimmig zum Ehrenvorsitzenden und zur Ehrenschatzmeisterin. Gleichzeitig wurden die beiden gebeten, noch bis zur Neuwahl in einer außerordentlichen Mitgliederversammlung Ende 2022 im Amt zu bleiben. Es hatte sich zwar eine neue Führungscrew gefunden, diese benötigte aber noch Zeit, um sich zu konstituieren und ihre neuen Konzeptideen auszuarbeiten. Vergangenen Donnerstag hat diese Versammlung nun im Gablonzer Haus stattgefunden.



Zunächst erfolgte die zügige Abarbeitung der bei Mitgliederversammlungen üblichen Tagesordnungspunkte. Da die Berichte von Vorstand, Dirigent, Notenwartin, Schriftführer und Zeugwart sowie der Kassenbericht mit einer ausgeglichenen Bilanz für in Ordnung befunden wurden, wurde der gesamte Vorstand entlastet.



Für die zahlreichen anstehenden Ehrungen, von denen einige bereits 2020 fällig gewesen wären, war Monika Fleschhut, die stellvertretende Vorsitzende des Allgäu-Schwäbischen Musikbundes (ASM), extra angereist. Sie überreichte Ehrenurkunden und Nadeln für mindestens zehn Jahre aktives Musizieren an: Hannah Peitz (10), Simone Holy, Klaus Bergmann, Lukas Junginger, Rudi Olescher, Günther Seydel (15), Johanna Blob und Martin Mayer (20), Angelika Welz und – in Abwesenheit - Peter Priebsch (25). Heinz Kleiner erhielt neben einer extra großen Urkunde für über 60 Jahre an der Tuba die ASM-Medaille am Band. Dagmar und Peter Vogt hatten ihre Urkunden und Nadeln für 40 und 15 Jahre aktives Musizieren bereits zuvor beim Musikverein Hirschzell erhalten. Günther Seydel genoss seine „letzte Tätigkeit in diesem Amt“, das Anstecken der Ehrennadeln, ganz offensichtlich.



Ehrungen für mindestens zehn Jahre aktives Musizieren (von links, vorne): Monika Fleschhut (ASM), Simone Holy, Angelika Welz, Johanna Blob, Klaus Bergmann, Hans Kleiner; (hinten): Günther Seydel, Hannah Peitz, Lukas Junginger, Rudi Olescher, Martin Mayer, Peter Vogt. Nicht im Bild: Dagmar Vogt, Peter Priebsch. © Zasche

Schließlich wurde ein mit einem Durchschnittsalter von circa 30 Jahren beneidenswert junger Vorstand nahezu einstimmig gewählt: Angelika Welz, Markus Chmiel und Lukas Junginger als gleichberechtigte Vorstände, als stellvertretende Vorstände Nikolai Orendi (Schatzmeister), Peter Vogt (Dirigent und Notenwart), Madlen Köber (Öffentlichkeitsarbeit und soziale Medien), Annalena Holy und Hannah Peitz (gemeinsam zuständig für Trachten/Ausstattung/Schriftführung), und Rudi Olescher (Versorgung, auch „Vergnügungswart“ genannt). Zu Kassenprüfern wurden Claudia Aikmann, Rolf Jansen und Gerhard Seidl bestimmt.



Lukas Junginger trug das vom designierten Vorstand gemeinsam im Mai erarbeitete Konzept vor: Die letzten Jahre seien auch an der MVN nicht spurlos vorüber gegangen. Da die Kapelle in Coronazeiten weiter Personal eingebüßt hat, ist sie mit der aktuellen Besetzung gegenwärtig ohne Aushilfen aus anderen Kapellen nicht mehr spielfähig. Somit ist derzeit eine ganzjährige Ausrichtung als Stadtteilkapelle nicht machbar. „Deshalb werden wir uns – hoffentlich nur vorübergehend – als Projektorchester neu aufstellen. Dabei ist unser mittelfristiges Ziel ein personeller Neuaufbau mit Nachwuchsgewinnung und -entwicklung. So soll die Rückkehr zu einer echten Stadtteilkapelle peu à peu ermöglicht werden.“ Monika Fleschhut bekräftigte mehrfach, wie ungeheuer wichtig die Jugendarbeit – auch mit außermusikalischen Aktivitäten - für einen Verein sei und wünschte dem jungen Vorstand viel Erfolg mit dem frischen Konzept.



Katastrophen und Höhepunkte

Mit einem lachenden und einem weinenden Auge verabschiedete sich zunächst Petra Scheiblich nach 34 Jahren als Schatzmeisterin. Sie überreichte Güschi eine „Männerhandtasche – sechs Flaschen Bier in einem zierlichen Holztragerl und seiner Frau Elli Blumen. Günther „Güschi“ Seydel ließ noch einmal die Eckpunkte seiner 14-jährigen Amtszeit Revue passieren: „Die Katastrophen, die wir miteinander durchgestanden haben – Brand, Wasserschäden, Tod von mehreren Vorstandsmitgliedern und vieles mehr –hätten eigentlich für 40 Jahre Vorstandschaft ausgereicht.“ Aber es habe auch absolute Höhepunkte gegeben: Die wegweisende Freundschaft mit Mlada Dechovka, wunderbare Konzertreisen, zum Beispiel nach Straßburg oder Gablonz, Errungenschaften wie das Einscannen von 85 Prozent der Noten, das Anwachsen des Kassenbestandes trotz vieler notwendiger Anschaffungen um 65 Prozent, und – last but not least – die zweisprachige MVN-Chronik zum 75. Ortsjubiläum. Diese sei sozusagen Güschis „Tätigkeitsbericht“ und ist gegen eine Spende noch erhältlich. „Es war eine wunderschöne Zeit! Aber als Vorstand sage ich Tschüss!“