Vortrag in Kaufbeuren: Über Extremismus und wie man ihn bekämpfen kann

Von: Mahi Kola

Teilen

Symbolfoto © dpa

Kaufbeuren – Über Extremismus und wie man dagegen vorgehen kann, sprach Cynthia Wissing, Lehrerin am Jakob-Brucker-Gymnasium, im Rahmen der Veranstaltungsreihe „Demokratiekonferenz“ im Eckpunkt in Kaufbeuren. Dabei beleuchtete Wissing die Gefahren, die von extremistischen Gruppierungen ausgehen – und die Notwendigkeit einer offenen Diskussionskultur sowie den Mut, seine Stimme gegen Ungerechtigkeiten zu erheben.

Kaufbeuren aktiv organisierte die Veranstaltungsreihe gemeinsam mit dem Stadtjugendring mit dem Ziel, junge Menschen über politische Themen aufzuklären und sie zu ermutigen, sich politisch zu engagieren.



Wissing ging in ihrem Vortrag auf extremistische Gruppierungen ein, die sich dadurch auszeichneten, dass sie die „Grundprinzipien unserer demokratischen Ordnung ablehnen“. Darin verankert ist zum Beispiel die Achtung der Menschenrechte, Volkssouveränität und das Mehrparteienprinzip. Laut Bundeszentrale für politische Bildung beinhalte Extremismus demnach „politische Einstellungen und Bestrebungen, die den äußersten Rändern des politischen Spektrums jenseits der freiheitlich-demokratischen Grundordnung zuzuordnen sind“. Extremismus – dazu zähle rechter ebenso wie linker und religiöser Extremismus – zeichne sich insbesondere durch den Absolutheitsanspruch der eigenen Auffassung, Dogmatismus, und die Unterteilung der Welt in Freund und Feind aus: Extremisten halten laut Wissing radikal an ihrem Weltbild fest, drängen anderen Menschen ihre Ideen auf, kritische Stimmen werden im Keim erstickt, Diskussionen nicht zugelassen.



Jugendliche besonders anfällig

Besonders junge Menschen auf der Suche nach der eigenen Identität seien Wissing zufolge anfällig für radikale Positionen und Propaganda. Denn „extremistische Ansichten bieten einfache Lösungen für komplizierte Fragestellungen, versprechen Halt und Orientierung“, so Wissing. Deswegen würden Extremisten oft bei Jugendlichen werben, sei es in ihrem Familien-, Freundes- oder Bekanntenkreis, oder über Social Media. Ein Beispiel seien IS-Propagandavideos mit Gewaltdarstellungen oder Erfahrungsberichten glücklicher junger Frauen, die sich dem IS verschrieben haben. „Extremisten sind wahre Medienprofis“, sagt Wissing. „Viele von ihnen haben eigene Medienproduktionsfirmen.“ Umso wichtiger sei es, wachsam zu sein, Inhalte kritisch zu hinterfragen und diese nicht einfach wahllos zu teilen.



Über die Gefahren von Extremismus und die Wichtigkeit, ohne Scheu für demokratische Werte einzustehen, sprach Cynthia Wissing im Rahmen ihres Vortrags im Eckpunkt. © Kola

So gelte es, als Staat und in der Gesellschaft geschlossen gegen Extremismus vorzugehen. „Unsere freiheitlich-demokratische Grundordnung ist das wichtigste Instrument, um ihm entschieden entgegenzuwirken“, sprach sich Wissing für einen offenen Dialog aus, der Raum für gegenseitigen Austausch auf Augenhöhe, kritische Diskussion beziehungsweise Reflexion und unterschiedliche Meinungen lässt.



Auch die politische Bildung in der Schule sei ein wichtiger Baustein. Laut zu werden, hinzuschauen und klar Stellung zu beziehen gelte es gegen „all jene, die die Grundwerte der freiheitlichen Demokratie beseitigen wollen, die Menschenwürde und Rechtsstaatlichkeit missachten, Hass und Ängste schüren. Wir müssen zeigen, dass Extremismus jeglicher Art in Deutschland nichts zu suchen hat“, so der eindringliche Appell von Cynthia Wissing.