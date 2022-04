VWEW-energie investiert in Solarfreifläche

Von: Wolfgang Becker

Symbolfoto © Patrick Pleul / dpa

Kaufbeuren – Der regionale Energieversorger VWEW-energie setzt seine Strategie für eine unabhängige und sichere Stromversorgung fort. Das Unternehmen plant eine Freiflächen-Photovoltaik (PV)-Anlage auf einem bisher landwirtschaftlich genutzten Flurstück in der Nähe von Brandeln im Aschtal. Mit einer Leistung von fünf Megawatt (MW) können mit der jährlich erzeugten Strommenge von etwa 5,25 Millionen Kilowattstunden (kWh) rechnerisch über 1.700 Haushalte mit sauberem Ökostrom beliefert werden (siehe Infotafel). Damit setzt sich der unternehmerische Kurs für Investitionen in alternative Stromerzeugung fort. Bereits jetzt beträgt der Anteil im Netz des Versorgers rund 48 Prozent.

„Der steile Preisanstieg bei Strom und Gas zeigt uns, wie wichtig eine unabhängige Stromerzeugung für unsere sichere Energieversorgung ist,“ erklärte Stefan Fritz, Geschäftsführer von VWEW-energie, der das PV-Projekt im Rahmen eines Pressegespräches zusammen mit Oberbürgermeister Stefan Bosse vorstellte. Bürgermeister Oliver Schill (Grüne) und Christian Sobl (CSU) nahmen als Fraktionsführer ebenfalls teil, da sie bereits im Planungsstatus eingebunden waren.

Klare Ziele

Mit den Plänen stößt der VWEW-Chef auf offene Ohren von OB Bosse, der auch Aufsichtsratvorsitzender des reinen Kommunalunternehmen ist. Hauptgesellschafter sind die Städte Kaufbeuren (60,8 Prozent), Mindelheim (25,3 Prozent) und Marktoberdorf (12,6 Prozent). „Um von den fossilen Energieträgern Gas und Kohle wegzukommen, ist der Ausbau einer sauberen, regionalen Stromerzeugung durch große PV-Anlagen ein richtiger und wichtiger Schritt,“ unterstützt Bosse die Planungen der Freiflächen-PV-Anlage. Fritz machte zudem deutlich, dass die im Koalitionsvertrag vereinbarten PV-Ausbauziele von jährlich 15 GW bis 2030 „nicht mit Auf-Dach-Montagen zu schaffen“ sei. Auch in Mindelheim entsteht durch VWEW eine PV-Freiflächenanlage, die etwas größer und im Genehmigungsgang schon weiter fortgeschritten ist.

Mehrwert für alle

Schill und Sobl sehen in der Stromerzeugung durch die PV-Anlage eine Stärkung der Energiewende im kommunalen Bereich. Ein Mehrwert entsteht laut Schill durch mehrere Dinge: sauberer Strom für über 1.700 Haushalte mit CO2-Einsparung von 1.600 Tonnen jährlich, eine ökologische Aufwertung der Fläche und bei möglicher Beweidung mit Schafen profitiert die Landwirtschaft. „Und das Beste“, freut sich der Grünenpolitiker, „das Ganze rechnet sich.“ Für Sobl zählt klar: „Energie ist ein politisches Thema geworden, früher war der CO2 Ausstoß bestimmend, heute die Versorgungssicherheit und die Kosten.“ Davon profitierten nicht nur private Haushalte, sondern auch Unternehmen. Damit könne auf europaweiten Einkauf verzichtet werden: „Wir können selbstbestimmt handeln!“ Der Stadtrat ist bereits informell beteiligt und hat grünes Licht signalisiert.

Umwelt und Natur

Das Gelände liegt auf Kaufbeurer Grund, ist nicht einsehbar und an drei Seiten von Wald umschlossen, die vierte Seite könnte eventuell noch mit einer durchlässigen Vogelschutzhecke begrenzt werden. Der BUND sieht in diesem Vorhaben einen positiven Nutzen für die Natur und Umwelt. Statt einer intensiven landwirtschaftlichen Nutzung kann nach einer notwendigen Übergangszeit auf der Fläche ein natürlicher Lebensraum für Bienen, Insekten und Kleintiere entstehen.

Beteiligung möglich

Darüber hinaus ist auch angedacht, dass sich die Bürger finanziell an der PV-Anlage beteiligen können. Das Gesamtvolumen der Bürgerbeteiligung in Höhe von bis zu 500.000 Euro soll in Anlagebeträge zwischen 500 und 5.000 Euro gesplittet werden und eine Laufzeit von maximal sieben Jahren haben. Für die Beteiligung ist eine Verzinsung von bis zu zwei Prozent denkbar, Kunden von VWEW-energie könnten einen Zinsbonus in Höhe von einem weiteren Prozent erhalten.

Kennziffern der PV-Anlage

Grundstücksgröße: 5,75 ha

Leistung: 5.000 kWp

Jahresproduktion: 5,25 Millionen kWh

Investitionskosten: 3,5 Millionen Euro

CO2-Einsparung: 1.600 Tonnen CO2

Versorgte Haushalte: 1.750 (rechnerisch)

Betriebszeit: 30 Jahre

Verteilstromnetz vwew-energie

Netzfläche: 161 km²

Netzlänge: 2.000 km (gesamt) Netzabgabe: 355 Millionen kWh

Versorgte Einwohner: etwa 76.000

Quelle: VWEW