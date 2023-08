Wärmeplanung Kaufbeuren steht in einem Jahr – Ratschläge vom OB

Von: Felix Gattinger

Die Wärmepumpe gilt für eine gelungene Wärmewende als unverzichtbar. Speziell für Kaufbeuren gibt es jedoch Alternativen bei m klimaneutralen Heizen. (Symbolbild) © Silas Stein/dpa

Kaufbeuren – Die Wärmeplanung sei bereits angelaufen, teilte Kaufbeurens Oberbürgermeister Stefan Bosse auf eine Anfrage bei der jüngsten Bürgerversammlung in Hirschzell mit. Binnen eines Jahres werde der Plan vorliegen, versicherte der OB. Im folgenden skizzierte Bosse ein grobes Szenario, mit welchen Techniken und Ideen die Stadt Kaufbeuren die Wärmewende in Angriff nehmen wird und was die Bürgerinnen und Bürger tun können.

Anders als viele andere Städte habe Kaufbeuren eine Industrie, die zu wenig Abwärme produziere, um die Stadt damit flächendeckend zu beheizen. Auf der anderen Seite sei Kaufbeuren mit einem hervorragenden Gasnetz ausgestattet, das nach wie vor eine wichtige Rolle spiele. So hat es sich der Energieversorger Energie Schwaben zum Ziel gemacht, das Netz möglichst weitgehend auf „grünes Gas“ umzustellen. Ob das zu schaffen ist, sei noch offen, gab Bosse zu. Es gebe jedoch noch die Möglichkeit, das Netz für Wasserstoff zu nutzen.

Grüne Gase sind laut dem Energieunternehmen NRW Energy4 Climate gasförmige Energieträger, die beim Verbrennen nicht mehr CO2 freisetzen, als sie zuvor gebunden haben. Dazu zählt Biomethan, das in beliebigen Mengen in das Erdgasnetz eingespeist und wie Erdgas genutzt werden kann. Zu den grünen Gasen zählt aber auch Wasserstoff, der durch Elektrolyse aus Erneuerbaren Energien hergestellt wird.



Auch Fotovoltaikanlagen würden bei der Wärmewende eine wichtige Rolle spielen, sagte Bosse und verriet, dass in Aschtal ein größeres PV-Projekt geplant werde. Daneben benannte der OB auch größere Mengen oberflächennahen Grundwassers, die man zur Wärmegewinnung nutzen könne. Ferner plane die Baufirma Dobler in einer Kiesgrube Erdsonden zu setzten.



Bis der Wärmeplan endgültig steht, rät Bosse den Hauseigentümern der Stadt, mit der Anschaffung einer neuen Heizung abzuwarten, bis klar ist, welche Teile der Stadt durch Fernwärme oder andere Strukturen versorgt werden können. In jedem Fall, so der OB, lohne sich aber zu isolieren und zu dämmen. Denn das führe in jedem Fall zu Einsparungen.

