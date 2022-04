Waldumbau in Zeiten des Klimawandels

Projektleiter Christian Hartmann (6. v. li., grüne Mütze), daneben Jagdvorsteher Franz Suiter (8. v. li.), Jäger Georg Koch (4. v. re.), Forstrevierleiter Stephan Fessler (8. v. re.), links daneben Forstdirektor Stephan Kleiner (10. v. re.). © Florian Bolg

Lauchdorf – Im Wald bei Lauchdorf trafen sich vor einigen Tagen rund 30 Waldbesitzer, Vertreter der Jagdgenossenschaft sowie Jäger und Forstleute zu einem gemeinsamen Waldbegang unter dem Motto „Waldumbau in Zeiten des Klimawandels“.

An ausgewählten Waldbildern wurden verschiedene Möglichkeiten der Waldverjüngung erläutert. Dabei wurden die Vor- und Nachteile der Naturverjüngung, Freiflächenbepflanzung und Unterbaupflanzung besprochen. Auch auf finanzielle Fördermöglichkeiten durch die Bayerische Forstverwaltung wurde eingegangen.



Die Veranstaltung wurde von der „Initiative Zukunftswald Bayern“ organisiert und ist Teil des Projekts „Klima-Jagd(t)-Wald“, welches Projektleiter Christian Hartmann umsetzt. „Ziel des Projekts ist es, die heimischen, stark fichtendominierten Wälder gezielt in klimatolerante, zukunftsfähige Mischwälder umzubauen“ so Hartmann. Dies ist auf großer Fläche nur bei angepassten Wildbeständen möglich. In der Regel sind im Ostallgäu die Bestände von Rehwild so hoch, dass kleine Waldbäume wie Buche und Tanne ohne Schutz nicht aufwachsen können. Die Folge ist, dass die jungen Bäume von den Waldbesitzern mit erheblichem finanziellem Aufwand und viel Mühe geschützt werden müssen.



Dass dies auch anders geht, zeigen die Wälder bei Lauchdorf. Durch eine enge und zielgerichtete Zusammenarbeit zwischen Waldbesitzern und Jägern wurden waldverträgliche Wildbestände geschaffen. Die Nachhaltigkeit des Rehwildbestands ist dabei nicht gefährdet, da seit vielen Jahren dieselbe Zahl an Rehen erlegt wird. „Durch die jetzige Situation ist eine Verjüngung der Haupt- und Mischbaumarten weitestgehend ohne Schutzmaßnahmen möglich,“ betont Revierleiter Stephan Fessler. Hier haben die Waldbesitzer nun die Möglichkeit, ihren Wald in einen zukunftsfähigen Wald mit einer Vielfalt an Baumarten umzubauen. „Zur Fichte können aktiv Baumarten wie zum Beispiel Bergahorn, Lärche, Douglasie aus Naturverjüngung übernommen oder aktiv angepflanzt werden, ohne dass sie aufwändig geschützt werden müssen. Die Mischung durch diese Baumarten ist wichtig, da man nach jetzigem Stand davon ausgehen kann, dass sie mit dem zukünftigen Klima besser zurechtkommen,“ erläutert Forstdirektor Stephan Kleiner.

