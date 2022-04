Waltraud Joa erhält das Bundesverdienstkreuz

Verleihung des Bundesverdienstkreuzes an Waltraud Joa (links) durch die bayerische Sozialministerin Ulrike Scharf. © Sozialministerium

Marktoberdorf – Die Marktoberdorferin Waltraud Joa hat vergangene Woche aus den Händen von Bayerns Sozialministerin Ulrike Scharf das Bundesverdienstkreuz am Bande sowie die Bayerische Staatsmedaille für soziale Verdienste erhalten. Sie nahm die Ehrungen im Rahmen einer Feierstunde in München entgegen.

Waltraud Joa habe sich durch ihren langjährigen und engagierten Einsatz für die Belange von Menschen mit Behinderung in vielfältigen Funktionen herausragende Verdienste erworben, sagte die Sozialministerin in ihrer Laudatio.



In Marktoberdorf ist Waltraud Joa beileibe keine Unbekannte. Sie steht Jahrzehnten für die Belange von Menschen mit Handicap ein. Sie wisse, wie es ist, mit einer Behinderung zu leben, so die Ministerin weiter. Dadurch erfahre sie eine besondere Akzeptanz „Frau Joa weiß, wovon die Menschen sprechen. Und sie kennt die Herausforderungen aus eigener Erfahrung.“



Im Ostallgäu wird ihr Rat insbesondere bei kommunalen Bauvorhaben gefragt. Dann weist sie auf Missstände hin und fragt nach, bis die geforderten Maßnahmen eine Umsetzung erfahren. Denn Barrierefreiheit ist eines ihrer wichtigsten Anliegen.

Seit mehr als 25 Jahren engagiert

Das Engagement von Waltraud Joa begann bereits 1996 als Mitglied des Stadtrats der Stadt Marktoberdorf. Diesem gehörte sie bis 2008 an. Seit 1997 ist sie außerdem Behindertenbeauftragte der Stadt. Von 2004 bis 2020 setzte sie sich auch als Behindertenbeauftragte des Landkreises Ostallgäu ein. Das Amt der Beauftragten für Menschen mit Handicap der Stadt Marktoberdorf hat Waltraud Joa nach wie vor inne.



Barrierefreie Projekte

Bereits 1996 gründete die Marktoberdorferin zudem den Arbeitskreis für Belange behinderter Menschen in der Kreisstadt. Dieser Arbeitskreis unterstützt die Zusammenarbeit von freien und öffentlichen Trägern der Behindertenhilfe sowie anderen Einrichtungen und kommunalpolitischen Gremien. Die Zusammenarbeit bezieht sich insbesondere auf die Planung barrierefreier Bauprojekte und die Durchführung von barrierefreien öffentlichen Veranstaltungen. Im Jahr 2000 war sie Mitinitiatorin sowie anschließend bis 2020 Sprecherin des Netzwerks Allgäu als Verbund der Allgäuer Behindertenbeauftragten, dessen Zielsetzung es ist, die Behindertenbeauftragten in der Region besser zu vernetzen und zu unterstützen, um die Arbeit von Haupt- und Ehrenamtlichen zum Wohle der Menschen mit Behinderung zu stärken. Seit 2003 werden in Marktoberdorf Aktionstage unter dem Motto „Jugend und Menschen mit Behinderungen“ veranstaltet.



Zudem ist Joa seit 2005 Mitglied des Bayerischen Landesbehindertenrats. In dieser Funktion hat sie maßgeblich an der Ausarbeitung des Bayerischen Behindertengleichstellungsgesetzes mitgearbeitet.

kb