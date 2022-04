Ausstellung im Landratsamt zeigt Allgäuer Menschenaffen

Von: Michael Dürr

Sensation Udo: Landrätin Maria Rita Zinnecker eröffnet zusammen mit den Pforzener Rathausspitzen Herbert Hofer (rechts) und Torsten Stöckle die Ausstellung im Landratsamt. Udo ist dabei in Lebensgröße zu sehen, ebenso seine größte Feindin aus der damaligen Zeit, die Säbelzahnkatze Pseudaelurus. © Dürr

Marktoberdorf/Pforzen – Schauplatz ist die Tongrube Hammerschmiede bei Pforzen am westlichen Hang des Wertachtals, es ist der 17. Mai 2016. Professorin Madelaine Böhme von der Universität Tübingen macht im Rahmen ihrer seit 2015 laufenden Ausgrabungen einen Knochenfund, den knapp sieben Jahre später auch die Ostallgäuer Landrätin als „sensationell“ bezeichnen wird. Schauplatz dafür war vergangene Woche das Foyer des Landratsamtes in Marktoberdorf, wo Maria Rita Zinnecker die Wanderausstellung namens „Sensation Udo und die Grabungen in der Hammerschmiede“ eröffnet hat.

Unter dem Namen „Danuvius guggenmosi“ war der spektakuläre Fund im Jahr 2019 in der Fachzeitschrift „Nature“ erstmals veröffentlicht worden. Dabei handelt es sich um eine neue Gattung namens „Danuvius“, eine ausgestorbene Art von Menschenaffen, die vor gut elf Millionen Jahren im Allgäu gelebt hat. Die eigentliche Sensation dabei: Udo konnte aufrecht gehen. Fand die menschliche Evolution also keinesfalls, wie bis dahin angenommen, ausschließlich in Afrika statt? Und: Entwickelte sich der aufrechte Gang gar in den Bäumen des Allgäus? Unter diesen Aspekten könnte Danuvius guggenmosi als bislang fehlendes Bindeglied zwischen Menschenaffe und Mensch eingeordnet werden, Udo als missing link sozusagen.



Udo war gut einen Meter groß und etwa 31 Kilogramm schwer. Seine Lendenwirbelsäule war verlängert, wodurch er seinen Körperschwerpunkt über der gestreckten Hüfte und den Knien halten, er also auf zwei Beinen gehen konnte.



Die internationale Presse stürzte sich sofort auf die Sensationsnachricht aus dem Allgäu, der Schweizerische Rundfunk etwa titelte: „Sind wir alle Allgäuer?“ Auch Professorin Böhme selbst jubelte: „Das ist eine Sternstunde der Paläoanthropologie und ein Paradigmenwechsel!“



Warum aber „guggenmosi“, und was hat es mit dem ominösen Namen Udo auf sich? Nun, am Tag des ersten Fundes von Madelaine Böhme wurde Panik-Rocker Udo Lindenberg 70 Jahre alt, und seine Songs tönten auf allen Radiokanälen. Und „guggenmosi“ ist die posthume Ehrung des Hobby-Archäologen Siegulf Guggenmos aus Dösingen, der als erster ab 1972 in der Tongrube gegraben hatte. Guggenmos verstarb unerwartet im September 2018 im Alter von 77 Jahren und konnte den Sensationsfund nicht mehr miterleben.



Nicht zuletzt dank Guggenmos zählt die Hammerschmiede im weltweiten Vergleich zu den reichsten fossilen Wirbeltier-Fundstellen. Bisher konnten rund 15.000 (!) paläontologische Funde aus einer Abgrabungsfläche von 1.100 Quadratmetern geborgen werden. So wurden die Überreste von Riesensalamandern, Schnappschildkröten, Nashörnern, Hirschferkeln, Moschustieren, Waldantilopen, Hundebären, Säbelzahnkatzen und Pandas gefunden. Insgesamt ist die Artenzahl mit derzeit 115 Spezies von Fischen, Amphibien, Reptilien, Vögeln und Säugetieren belegt. Weitere dürften folgen, da die Ausgrabungen noch längst nicht abgeschlossen sind und nach Angaben von Pforzens Bürgermeister Herbert Hofer im April wieder aufgenommen werden sollen.



Die Wanderausstellung ist im Landratsamt noch bis Dienstag, 10. Mai, zu sehen. Der Eintritt ist frei, für den Zugang in das Gebäude gilt aktuell die 3G-Regel. Höchst interessant und spannend ist die Ausstellung in den Augen von Landrätin Zinnecker nicht zuletzt für Schulklassen. Führungen können beim Vorsitzenden des Fördervereins und Pforzens zweitem Bürgermeister Torsten Stöckle unter 0171/818 0926 vereinbart werden. Die Mailadresse des Vereins: foerderverein-udo@web.de. Unter denselben Kontaktdaten kann man sich übrigens darüber informieren, wie man sich als Laie an den Grabungen beteiligen kann. Gäste, die natürlich in die Kunst des vorsichtigen Grabens eingewiesen werden, sind nämlich herzlich willkommen.



Der älteste Hobby-Graber bisher ist 80 Jahre alt, gebuddelt hat er zusammen mit seinen beiden Enkeln. Seine Enkelin, so erzählt er schmunzelnd, habe den Spitznamen „Trüffelschwein“ bekommen, „weil sie immer etwas gefunden hat“. Angst, etwas falsch zu machen, muss dabei niemand haben, gilt doch das Motto: „Wer nichts kaputt macht, findet auch nichts.“



Auf längere Sicht sollen, wie berichtet, in der Hammerschmiede ein Informationspavillon sowie eine Besucherplattform entstehen. Diese beiden Attraktionen sollen durch einen Erlebnisweg miteinander verbunden werden, um die Funde einer weltweiten Öffentlichkeit präsentieren zu können. Die Gesamtkosten für die Entwicklung des Ausstellungskonzepts sowie der Fertigung der Wanderausstellung betrugen bislang rund 40.000 Euro. Der Landkreis hat sich mit 10.000 Euro daran beteiligt. Satte 400.000 Euro Sonderförderung des Freistaates sind nach den Worten des Pforzener Rathauschefs für das Projekt bereits zugesagt. „Das wird eine Strahlkraft für den gesamten Landkreis Ostallgäu haben“, ist Hofers Meinung.