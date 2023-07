Gewässermanagement versagt

Läuft der Ettwieser Weiher leer? Stadtrat tagt nur zu diesem Thema

Von: Angelika Hirschberg

Teilen

Dem Ettwieser Weiher geht wieder einmal das Wasser aus. Bürgermeister Hell will die Abflussmenge reduzieren. © Foto: Hirschberg

Marktoberdorf – Ebbe am Ette. Das Schreckenszenario des Jahres 2022 zeichnet sich auch für diesen Sommer ab: Marktoberdorfs beliebtester Badesee und Biotop, der Ettwieser Weiher leert sich. Täglich sinke der Wasserspiegel um ein bis zwei Zentimeter, so die Stadtverwaltung. Anfang der Woche lag der Pegel bereits bei rund 25 Zentimetern unter Normalstand – und das zu Beginn der Trocken- und Hitzeperiode. Nicht zuletzt der Bürgermeister ist alarmiert. Dr. Wolfgang Hell berief daher für den vergangenen Montag eine Sondersitzung des Stadtrats ein. Dieser diskutierte über drei Stunden und konnte am Ende doch nur eines feststellen: kurzfristig ist keine Lösung zum Erhalt des Gewässers in Sicht. Es sei denn, es regnet.

Das Dilemma ist bekannt: Weil im abfließenden Ettwieser Bach die streng geschützte Bachmuschel lebt, schreibt die Untere Naturschutzbehörde eine Abflussmenge aus dem Weiher von zehn Litern pro Sekunde vor. Die Bachmuschel ist nämlich nicht nur eine besonders schützenswerte Art und vom Aussterben bedroht, sie ist auch eine Prinzessin in der Wahl ihres Habitats. Sie liebt es kühl und sauerstoffreich, umgesiedelt zu werden behagt ihr ebenfalls nicht.

In der derzeitigen Hitze fließen dem „Ette“ aber nur rund 1,5 Liter pro Sekunde zu. Das habe, so die Stadt, aktuell einen Wasserverlust von täglich bis zu 700 Kubikmeter zur Folge, vergleichbar dem Volumen des Schwimmbeckens im Hallenbad. Sollte sich der Ette tatsächlich weitgehend entleeren, wäre das jedoch nicht nur für die Bachmuschelbestände, sondern für die gesamte Flora und Fauna im und um den Weiher „eine Katastrophe“ (Dr. Wolfgang Hell). Im Schilfgürtel lebten weitere gefährdete Tier- und Pflanzenarten. Und von einer Nutzung als Badeweiher sei dann natürlich nicht mehr die Rede. Bereits im vergangenen Jahr war der Badespaß zeitweise extrem eingeschränkt. Mit Unterschriftenaktionen hatten Marktoberdorfer Bürger vehement für „ihren Ette“ gekämpft.



Gewässermanagement versagt

Ein Gewässermanagementkonzept sollte 2022 die Lösung bringen, davon hatte sich die Stadt viel versprochen. Doch die Vorschläge waren entweder nicht umsetzbar (so beispielsweise, den Kuhstallweiher zu opfern und dessen Volumen dem Ettwieser Weiher zuzuführen) oder zu teuer (so etwa eine Talsperre samt Reservoir dem Badeteich baulich vorzulagern). Mehr Ernüchterung also, denn Erleichterung.



Die Bachmuschel ist unantastbar

Bürgermeister Hell forderte daher wiederholt eine reduzierte Wasserabgabe an den Bach. Es sei einfach absurd, was passiere, so das Stadtoberhaupt. Die Vorgabe der Behörde zwinge die Gemeinde, den Ettwieser Weiher sehenden Auges leerlaufen zu lassen und ein Massensterben von Tieren und Pflanzen hinzunehmen. Deshalb habe er Mitte Juni erneut beantragt, die Abflussmenge zu drosseln. Am 6. Juli nun genehmigte die Untere Naturschutzbehörde die zeitlich befristete Reduzierung der Mindestwasserabgabe an den Bach auf 7,5 Liter pro Sekunde. „Allerdings unter der Auflage, dass eine fachlich qualifizierte Person von der Koordinationsstelle für Muschelschutz in Bayern die Population im Ettwieser Bach kontrolliert“, so Hell.

Eine solche Person auf die Schnelle ausfindig zu machen, erwies sich erneut als ein schwieriges Unterfangen. Zum Zeitpunkt der Debatte im Stadtrat konnte daher die Abflussmenge noch nicht gedrosselt werden. Denn eines wurde während der Sitzung auch klar: Wer mit Maßnahmen der Bachmuschel schadet oder sie gar tötet, macht sich laut Naturschutzgesetz strafbar.



Nachfüllen verboten

Weitere Vorschläge, wie der Ette zu retten sei, kamen aus dem Gremium. Andrea Guggenmos (CSU) schlug vor, Wasser aus der Wertach wieder flussaufwärts in den Ette „zu pumpen oder per Wassertank zu fahren“. Das aber ist wasserrechtlich verboten und würde vermutlich der Wasserqualität schaden, gab die Stadträtin gleichzeitig zu bedenken. Auch die Idee, das Volumen des Badesees durch Ausgrabungen zu erhöhen, scheiterte. Würde dabei der Untergrund des einst künstlich geschaffenen Sees beschädigt, könnte das Wasser nach unten hin versickern.



Der Abend endete jedoch nicht ganz ohne Hoffnungsschimmer, zumindest langfristig. Eingeladen war das Ingenieurbüro Kokai, das ein Umsetzungskonzept zur naturnahen Wiederherstellung des Ettwieser Bachs vorstellte. Die Experten Leona Zingraff und Max Weiß schlugen vor, die Renaturierung des südlich Kohlhunden gelegenen Moores „Blasenmoos“ voranzutreiben und so einen natürlichen Wasserspeicher im Einzugsgebiet des Ettwieser Weihers zu schaffen. Auch wenn das wegen der Vielzahl an Grundstückseigentümern schwierig sei, werde die Stadt diese Idee weiterverfolgen, so beschloss es das Gremium. Ebenso wie den Vorschlag des Bürgermeisters zu prüfen, ob eine bauliche Erhöhung der Dammkrone am Weiher möglich wäre, um das Wasservolumen zu steigern. Und um so, im Dürrefall wertvolle Zeit zu gewinnen.



Auch eine Renaturierung des Ettwieser Bachs vom Weiher bis zum Gwend mit Ufergehölzen, Schleifen und kleinen Gumpen stand auf der Vorschlagsliste der Ingenieure. Denn nur so lasse sich der Bestand der Bachmuschel überhaupt langfristig schützen. Das aber würde die Stadt rund zwei Millionen Euro kosten, „200 Euro pro Muschel“ wie der Bürgermeister vorrechnete. Christian Vavra (parteilos) hielt dagegen.“Hier geht es nicht um die Muschel, sondern um die Investition in ein Naherholungsgebiet.“

Nicht die Bachmuschel, wir sind das Problem Ein Kommentar von Angelika Hirschberg Ich höre sie schon wieder zeternd von „Öko-Diktatur“ reden und von der Tyrannei der Bachmuschel lästern, für deren Überleben wir nicht nur Millionen Euro, sondern auch noch unser Badevergnügen opfern sollen. Jede einzelne Bachmuschel mag uns 200 Euro kosten, wie einige Stadträte nicht müde wurden zu erwähnen. Ihr zuliebe würde im Extremfall auch die Flora und Fauna des Weihers sterben müssen. Für viele mag dies absurd klingen, insbesondere weil dieses unscheinbare Weichtier nicht annähernd so putzig wie die üblichen Werbeträger des Artenschutzes ist, das fleißige Bienchen etwa oder Eisbärenbaby Knut. Nun, das Gezeter um die Bachmuschel und das Lamento um die lästigen Vorgaben des Naturschutzgesetzes täuschen darüber hinweg, dass es um etwas viel Größeres, viel Dramatischeres geht als die zugegeben wenig sexy Bachmuschel. Ihr Überlebenskampf, der zumindest hier die Gemüter erhitzt, ist doch vor allem ein Symbol. Es gilt anzuerkennen, dass die Folgen der menschengemachten Erderwärmung auch bei uns im Allgäu angekommen sind. Das Dilemma um den Ettwieser Weiher offenbart schmerzlich, dass die Klimakrise nicht vor der mitteleuropäischen Komfortzone Halt macht. Und auch nicht vor unserer Stadt. Es rächt sich, Moore entwässert und drainiert, Bachläufe begradigt und Böden versiegelt zu haben. Wenn das Wasser ausbleibt, leiden wir alle. Das führt uns die drohende Ebbe am Ette erneut dringlich vor Augen. Da hilft es nicht, das Aussterben der Bachmuschel schulterzuckend abzuwarten. Alle Maßnahmen, die möglich sind, gilt es zügig zu ergreifen.