Wechsel im Kaufbeurer Stadtrat: Gerhard Bucher jun. hört auf, Nachfolger gibt Zusage

Von: Marco Tobisch

Gerhard Bucher jun. hat bekanntgegeben, sein Stadtratsmandat Ende August niederlegen zu wollen. © Günter

Kaufbeuren – Überraschung in der CSU-Stadtratsfraktion: Wie Gerhard Bucher jun. am Montag fraktionsintern verkündete, werde er sein Stadtratsmandat auf eigenen Wunsch hin zum 31. August niederlegen. Seinen Platz künftig einnehmen wird aller Voraussicht nach Dr. Thomas Jahn.

Zur Begründung sagte Bucher, er werde in Kürze zum Geschäftsführer eines weiteren Unternehmens bestellt und könne dann weder die Zeit noch das Engagement, das von einem Stadtrat abverlangt werde, noch aufbringen. Die Entscheidung, aufzuhören, sei ihm schwergefallen.

Bucher saß seit 2020 im Stadtrat und vertrat die CSU auch im Bauausschuss.

Seinen Platz einnehmen soll als nun Listennachfolger Dr. Thomas Jahn, der das Stadtratsmandat vor drei Jahren um gerade mal rund 50 Stimmen verpasst hatte. Wie Kaufbeurens CSU-Vorsitzende Julia von Stillfried auf Nachfrage des Kreisboten erklärt, habe CSU-Fraktionsvorsitzender Christian Sobl bereits am Dienstag mit Dr. Thomas Jahn gesprochen. „Er hat zugesagt und soll in der Stadtratssitzung im September vereidigt werden“, so von Stillfried.