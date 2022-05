Weg frei für den ersten Solarpark

Von: Angelika Hirschberg

Teilen

Auswahl der Fläche für den geplanten Solarpark der Firma Hubert Schmid zwischen Hattenhofen und Marktoberdorf. © BayernAtlas/Hubert Schmid

Marktoberdorf – Eine sinnvolle und nachhaltige Sache nannte Bürgermeister Dr. Wolfgang Hell das Vorhaben der Firma Hubert Schmid, auf einem fünf Hektar großen Grundstück südlich von Hattenhofen einen Solarpark zur Stromgewinnung einzurichten. Auch der Stadtrat entschied sich mit deutlicher Mehrheit dafür, dem Projekt den Weg frei zu machen. Dass nicht alle Hattenhofener Bürger das Vorhaben mit Wohlwollen betrachten, davon berichtete Stadtrat Werner Geiger (Stadtteile aktiv).

Unweit seines Firmengeländes und auf eigener Fläche möchte die Firma Hubert Schmid eine Freiflächen-Fotovoltaikanlage bauen, um Strom zum Eigenbedarf zu produzieren. Nach einer Bauvoranfrage vor wenigen Wochen treibt das Unternehmen das Projekt nun mit Nachdruck voran. Seine konkreten Pläne legte Hubert Schmid vergangenen Montag dem Stadtrat vor. Mit 18:4 Stimmen bewilligte dieser das Vorhaben. Kritische Töne gab es allerdings aus den Reihen der Grünen und aus Hattenhofen selbst.

Zum Projekt

Auf der landwirtschaftlichen Fläche sollen sogenannte bifaciale Solarmodule in senkrechter Bauweise in nordsüdlicher und ostwestlicher Richtung aufgestellt werden. Sie erreichen eine Höhe von rund 3,5 Meter. So kann von beiden Seiten sowie morgens und abends das Sonnenlicht eingefangen werden. Die Anlage soll eine Gesamtleistung von zwei bis drei Megawatt Peak erreichen. Mit dem nötigen Abstand (sieben Meter) zwischen den Modulreihen wird eine gegenseitige Abschattung vermieden und zudem kann die Fläche nahezu vollständig landwirtschaftlich genutzt werden.



Für Eigenbedarf

Der Strom der Anlage soll zum Eigenverbrauch der am Röntgenring angesiedelten Unternehmen der Hubert Schmid Unternehmensgruppe verwendet werden. Ziel hierbei ist es, den Anteil selbsterzeugter, erneuerbarer Energien deutlich anzuheben. In Zukunft sollen beispielsweise Anlagen und Maschinen auf Elektroantriebe sowie auch der betriebliche Fuhrpark zunehmend auf Elektromobilität umgestellt werden. Damit sei das Vorhaben eine perfekte Ergänzung zu den bereits belegten Dachflächen mit PV-Modulen am Röntgenring, wie das Unternehmen schreibt. Um den Strom der Anlage auf der Fläche südlich von Hattenhofen zu den Verbrauchern am Röntgenring zu transportieren, soll eine Leitung von der südwestlichen Grundstücksgrenze unterirdisch über den angrenzenden Feldweg entlang auf das Arealnetz der Firma Hubert Schmid gelegt werden.

Diskussionsbedarf

Während Bürgermeister Hell und Thorsten Krebs (CSU) angesichts der Doppelnutzung von einer „smarten Lösung“ und dem „richtigen Weg“ zu mehr Versorgungssicherheit und Umweltschutz sprachen, hielt Christian Vavra (Grüne) die Aufstellung eines Solarparks auf Grünland lediglich für einen „Kompromiss“, den seine Fraktion nur ausnahmsweise mittrage. Vavra bemängelte zudem die geringe Stromausbeute dieser Anlage. „Dies sollte uns in Zukunft zu denken geben.“



Deutliche Bedenken hatte auch Werner Geiger, der von Kritik aus Hattenhofen berichtete. Die Stadtteil-Anwohner fragten sich demnach, wieso gutes Grünland verwendet würde. Sie fürchteten um die Optik und die Wirkung auf das Landschaftsbild und schlugen gleichzeitig andere Standorte vor. Hell verwies in diesem Zusammenhang auf den Bau großer Gaswerke im Münchener Umland und betonte: „Energiegewinnung ist nicht unsichtbar. Und dennoch unverzichtbar.“