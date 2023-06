Wegen 30.000 Bienen: Kaufbeuren sperrt Fußgängerzone

Von: Marco Tobisch

In der Fußgängerzone entfernte ein Imker mit Hilfe der Feuerwehr einen Schwarm Bienen von einer Hauswand. © Feuerwehr Kaufbeuren

Kaufbeuren – Ungewöhnlicher Einsatz am Mittwochnachmittag für die Feuerwehr in der Kaufbeurer Altstadt: Statt einer Katze auf dem Baum oder anderen Vierbeinern auf Abwegen ging´s diesmal um einen Schwarm Bienen. Gut eine Stunde war die Fußgängerzone wegen des Einsatzes gesperrt.

Eine ganze Menge Zuschauer hatten die zwölf Feuerwehrler bei ihrem tierischen Einsatz in der Fußgängerzone. In einer Nische zwischen zwei zusammenlaufenden Dächern galt es, einen Bienenschwarm mit rund 30.000 Bienen, der sich hier niedergelassen hatte, zu entfernen.



Letzteres übernahm ein beauftragter Imker, der von der Feuerwehr mit der Drehleiter nach oben gefahren und unterstützt wurde. Der Experte nahm sich der Bienen an und brachte sie in der Dämmerung, so berichtet die Feuerwehr auf Nachfrage, an ein sicheres Plätzchen.



Wie Susanne Gentz vom Kaufbeurer Ordnungsamt gegenüber dem Kreisboten erklärt, seien bei ihr mehrere Meldungen von Bienen auf Höhe der Fielmann-Filiale eingegangen. Das sei zwar nicht ungewöhnlich für diese Jahreszeit, aber wegen des zentralen Platzes mit vielen Passanten habe die Stadt kein Risiko eingehen wollen, sagt Gentz. Nach einer Inspektion entschied das Ordnungsamt, die Schmiedgasse zu sperren.

Rund eine Stunde war die Fußgängerzone gesperrt. Auch ein Rettungswagen auf Bereitschaft war zur Absicherung angefordert, musste aber glücklicherweise nicht eingreifen.