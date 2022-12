Flächentausch begünstigt Hochschulcampus in Kaufbeuren

Von: Martina Staudinger

Zwischen Neugablonzer Straße, Moosmangstraße und Grünem Zentrum soll der Hochschulcampus entstehen. © Gattinger

Kaufbeuren – Hinsichtlich eines neuen Standorts für die Finanzhochschule in Kaufbeuren hat der Stadtrat am Dienstag grünes Licht gegeben. In nichtöffentlicher Sitzung gab es einen positiven Grundsatzbeschluss, der den Weg für die weiteren Verhandlungen mit dem Freistaat bereitet.

Wie berichtet, hatte Oberbürgermeister Stefan Bosse vergangene Woche angekündigt, dass der Stadtrat über ein Gesamtpaket, das insgesamt drei Grundstücksgeschäfte zwischen der Stadt und der Firma Dobler beinhaltet, berät. Diese sollen in Summe dazu führen, dass die Finanzhochschule mit einem Campus vom Freistaat Bayern auf einem Grundstück zwischen Neugablonzer Straße, Moosmangstraße und Grünem Zentrum neu errichtet werden kann. Der Campus soll aus einem Lehrsaal- und Verwaltungsgebäude, einer Turnhalle, einer Mensa und einem Wohnheim bestehen. Im Vorfeld hatte es langwierige Verhandlungen mit sechs anderen Grundstückseigentümern gegeben, die sich über Jahre zogen, wie Bosse dem Kreisbote sagte. Keines dieser Geschäfte ist zustande gekommen. Mit der Dobler-Fläche kam nun Bewegung in die Sache.

Grundstückstausch

Im nahezu flächengleichen Eigentumswechsel erhält die Stadt Kaufbeuren ein Grundstück an der Apfeltranger Straße für das neue Gewerbegebiet „Im Hart Nord“ mit rund 26.500 Quadratmetern. Gleichzeitig wird eine Gewerbefläche im Gewerbepark an der Melchior-Elch-Straße mit rund 24.000 Quadratmetern abgegeben. Die Firma Dobler besitzt bereits seit dem Jahr 1998 ein notariell beurkundetes Vorkaufsrecht für alle Verkaufsfälle an dieser Fläche.



Das neue Gewerbegebiet „Im Hart Nord“. © Stadt Kaufbeuren

Für die Stadt bietet sich damit die Gelegenheit, das neue Gewerbegebiet „Im Hart Nord“ größer, nunmehr mit einer Bruttobaulandfläche von rund zehn Hektar, im Alleinbesitz in einem Bauleitplanverfahren zu entwickeln. Die Erschließung kann damit gesamtheitlich geplant und hergestellt werden. Alle Vergabeentscheidungen in dem neuen Gewerbegebiet liegen damit einzig in der Hand des Stadtrates.



Bosse ist überzeugt davon, dass der Stadtrat mit dem einstimmigen Beschluss sowohl eine wegweisende Entscheidung für den Campus als auch für das Gewerbegebiet getroffen hat: „Der heutige Beschluss ist der Startschuss für 100.000 Quadratmeter kommunale Gewerbeflächenentwicklung. Damit bietet die Stadt gute Per­spektiven für die künftige Entwicklung unserer örtlichen Unternehmen und ist für Neuansiedlungen offen. Der attraktive Standort im Süden von Kaufbeuren ist außerdem geprägt durch die gute Erschließung und Anbindung an die B12, begünstigt durch die neue Ortsumfahrung Ruderatshofen“.



Pohl: Jetzt mit Hochdruck

Der Kaufbeurer Landtagsabgeordnete Bernhard Pohl (Freie Wähler) drängt seit längerem, dass die Stadt dem Freistaat geeignete Grundstücke für die Finanzhochschule anbietet. Er ist erleichtert, dass nun „ein möglicherweise konsensfähiger Vorschlag“ auf dem Tisch liegt, wenngleich er „noch nicht in trockenen Tüchern“ sei. „Wenn der Freistaat in Kaufbeuren einen Campus errichtet, ist dies ein Meilenstein für die Hochschulentwicklung dieser Stadt.“ Wenig begeistert zeigt er sich aber über das Tempo, mit dem Bosse die Sache verfolgt habe, auch im Vergleich mit dem Hochschulstandort Kronach. Der Haushaltsausschuss des Landtags habe im Dezember 2021 den Weg für den dortigen Grunderwerb freigemacht. „Ich hoffe, dass die Beteiligten nun mit Hochdruck in die Verhandlungen gehen“, so Pohl. „Ich werde auch weiterhin engagiert für unsere Finanzhochschule kämpfen. Es wäre gut, wenn der Grunderwerb noch in dieser Legislaturperiode abgeschlossen werden könnte.“



Laut Bosse hat der Staatsbetrieb Immobilien Freistaat Bayern als Teil der Staatsverwaltung nach dem Stadtratsbeschluss bereits Kontakt zur Firma Dobler aufgenommen, um über die Grundstücksangelegenheiten zu verhandeln.