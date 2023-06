Weihe in Augsburg: Herbert Kramert aus Ruderatshofen wird Priester

Priesterweihekandidat Herbert Kramert vor einer Statue des Bistumspatrons St. Ulrich. © Julian Schmidt_pba

Ruderatshofen/Augsburg - Wie das Bistum Augsburg mitgeteilt hat, wird Diakon Herbert Kramert aus Ruderatshofen am kommenden Sonntag, 25. Juni, um 14.30 Uhr in einem feierlichen Pontifikalgottesdienst im Hohen Dom (Augsburg) von Bischof Dr. Bertram Meier zum Priester geweiht. Im Interview erklärt der 53-Jährige, wie er zu seiner Berufung fand und was er sich für die Zukunft seiner Kirche wünscht.

Herr Kramert, Sie waren lange als Maschinenschlosser und Elektriker tätig. Was war für Sie der Impuls, umzusatteln und Priester zu werden?

Kramert: „Nach meiner Ausbildung zum Maschinenschlosser und meiner Wehrdienstzeit war ich lange Zeit im Bereich der Kfz-Elektrik sowie der technischen Konstruktion tätig und hatte parallel dazu auch ein Fernstudium der technischen Informatik in Würzburg und Jena abgeschlossen. 2009 habe ich eine Wallfahrt gemacht und es begann daraufhin eine Zeit des persönlichen Fragens. Als ich später erneut bei einer Wallfahrt teilnahm, wurde ich von mehreren Personen angesprochen, ob ich Priester sei. Das hat mich sehr bewegt. Ich bin dieser Frage der Priesterberufung dann nachgegangen und konnte schließlich auch dazu mein ‚ja‘ sagen.“

Im Pastoralpraktikum haben Sie ihre ersten Gehversuche in der Pfarrei gemacht. Worauf möchten Sie in der Seelsorge künftig besonderen Wert legen?

Kramert: „Ich habe in meinem Praktikum bereits viele gute Erfahrungen machen dürfen. Besonders viel Freude hat mir dabei die Arbeit in der Alten- und Krankenseelsorge sowie mit den Ministranten bereitet. Ich möchte als Seelsorger für die Menschen da sein und sie in ihrem Alltag und Leben begleiten.“

Ihr Primizspruch aus dem Johannesevangelium lautet: „Herr, zu wem sollen wir gehen? Du hast Worte des ewigen Lebens“ (Joh 6,68). Warum haben Sie sich für diese Bibelstelle entschieden?

Kramert: „Bei meiner Diakonenweihe wurde bereits genau diese Evangelienstelle verlesen. Die Antwort des Petrus hat mich sofort persönlich angesprochen. Ich habe diese Stelle dann auch als Primizspruch übernommen, da ich mich selber mit dieser Frage beschäftigt habe.“

Wenn Sie an die Kirche von 2030 denken, welche Bilder kommen Ihnen da?

Kramert: „Ich träume von einer Kirche, in der die Menschen das in anderen entzünden, was selbst in ihnen brennt. Ich träume von einer Kirche, in der die Menschen die Schönheit und Kraft des Evangeliums erleben und finden. Ich träume von einer Kirche, in der die Menschen begeistert sind von Jesus Christus und diese Begeisterung ausstrahlen.“

Vielen Dank für das Gespräch.

Über Herbert Kramert Herbert Kramert kommt aus der Pfarrei St. Jakobus maj. in Ruderatshofen. Nach dem Hauptschulabschluss war er zunächst als Maschinenschlosser und Elektriker tätig, bevor er im dritten Bildungsweg seiner geistlichen Berufung im Studienhaus St. Lambert in Lantershofen (Rheinland-Pfalz) nachging und dort Theologie studierte. Seit September 2020 ist er als Diakonatspraktikant in der Pfarreiengemeinschaft St. Ulrich und Afra/St. Anton in Augsburg tätig. Die Liturgie am kommenden Sonntag wird online auf den Seiten des Bistums sowie bei www.katholisch1.tv übertragen.