„Wer will da schon parken?“: Buchloes Park&Ride-Anlage fällt durch ACE-Test

Von: Angelika Hirschberg

Der Park & Ride Platz in Buchloe punktet zwar mit E-Ladesäulen, barrierefrei zugänglich sind sie aber nicht. © Hildebrand

Buchloe – Der Auto Club Europa (ACE) testet derzeit die ­Park&Ride-Plätze der Region. Drei Anlagen im Allgäu, darunter auch der Platz am Bahnhof in Buchloe, fielen sang- und klanglos durch den ACE-Check. Insbesondere Schotterpisten und nass-schlammiger Untergrund waren den Prüfern ein Dorn im Auge.

„Der Regen der vergangenen Wochen verdeutlicht, dass einiges getan werden muss.“ Hans Peter Gregori, stellvertretender Vorsitzender des ACE-Kreises Allgäu zieht ein trauriges Resümee. Denn beim ACE-Test der Park&Ride-Anlagen genügen acht Punkte für die Auszeichnung „Bestanden“. Die erreichten die drei bisher geprüften Plätze in Buchloe, Mindelheim und Türheim aber nicht. Alle drei weisen derzeit noch Nachholbedarf in Sachen Barrierefreiheit, Sicherheit oder zusätzliche Mobilitätsangebote auf.



„Kann Deutschland Park& ­Ride?“, das ist die Frage, die sich 2023 die Ehrenamtlichen des Auto Club Europa stellten. „In Türkheim können wir das noch nicht“, sagt Hans Peter Gregori. Die Anlage (Testergebnis: vier Punkte) gleicht bei Regen eher einer pfützigen Seenlandschaft. „Kein Wunder also, dass der Platz quasi leer ist. Wer will hier schon parken?“, ergänzt Ursula Hildebrand, Regionalbeauftragte des ACE für Südbayern, die den Test im Allgäu begleitet hat.



Buchloe: P+R gut genutzt aber mit Mängeln

Für Buchloe ist der Test nicht viel besser gelaufen: 6,75 Punkte schlugen für den Platz am Bahnhof in Buchloe zu Buche. Hier fielen die E-Ladesäulen zwar positiv auf, leider sind sie aber nicht barrierefrei zugänglich. Auch der Schotter auf dem Platz und fehlende Behindertenparkplätze sorgten für die negative Bewertung. Die Belegung von über 75 Prozent aber zeige, dass der Platz rege genutzt wird, also Bedarf für eine P+R-Anlage da ist.



Dies zeigte sich auch in Mindelheim am Bahnhof, hier war der Platz gut zur Hälfte belegt. Aufgrund fehlender E-Ladesäulen, Behindertenparkplätze und Stellplatzmarkierungen fiel aber auch das Ergebnis in Mindelheim (7,5 Punkte) eher bescheiden aus.



Im Großen und Ganzen wird klar, dass es Park&Ride-Plätze auch und besonders an den kleineren Bahnhöfen geben muss. Aber: „Es müssen gut ausgebaute Anlagen sein, Schotterpisten, Schlaglöcher und ein schlammiger Untergrund tragen nicht dazu bei, dass solche Plätze höhere Akzeptanz erfahren“, so Hildebrand. Und Hans Peter Gregori ergänzt: „Wir regen an, dass man sich vor Ort Gedanken macht, wie diese drei getesteten Plätze bedarfsgerecht ausgebaut werden können. Uns ist auch klar, dass bei vielen Kommunen das Geld knapp ist. Es muss gespart werden – im Bereich der Verkehrswende aber sollte mehr Geld investiert werden.“



Auch Nutzer können die P+R-Plätze bewerten

Parallel zu den Checks vor Ort gibt es auch eine Online-Umfrage, die sich an Pendler richtet. Hier will der ACE zusätzlich zu seinen eigenen Tests in Erfahrung bringen, wie Nutzer die Park&Ride-Plätze bewerten. Weitere Infos zur Clubinitiative gibt es im Internet unter www.ace-clubinitiative.de. Hier findet sich auch der Link zur Umfrage.

Im Allgäu wird es zudem weitere Tests geben: im Bereich Oberstaufen, Fischen sowie im Raum Kempten.