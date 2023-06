Baumfällungen im Wertach-Auwald gestoppt

Kaufbeuren – Von einem„Vergehen an der Natur“ und „irreversiblen Schäden“ spricht der BUND Naturschutz und erstattet Anzeige bei der Polizei Kauf­beuren. Einen Tag später stoppt das Umweltamt der Stadt Kaufbeuren die Rodungsarbeiten in den Wertachauen. Die Untere Naturschutzbehörde prüft aktuell, ob alle Belange des Artenschutzes berücksichtigt wurden.

Die Forstbetriebsgemeinschaft Kaufbeuren startete am Montag, 22. Mai auf der nördlichen Seite der Wertach großflächige Wald- und Baumfällarbeiten. Diese sollten sich auf einer zehn Hektar großen Fläche etwa ab Höhe Tänzelfest­rondell flussabwärts bis zur Metallbrücke am Sonneneck abspielen. Als Grund für die umfangreichen Rodungsarbeiten nannte die Forstbetriebsgemeinschaft dringend notwendige Sicherheitsmaßnahmen. Denn in der Wertachaue stünden instabile Fichten und vom sogenannten Eschentriebsterben befallene Eschen. Unverzügliches Handeln sei nötig, denn es bestehe „eine akute Gefahr für Fußgänger und Radfahrer durch umstürzende Bäume“.



Auf die beginnenden Rodungsarbeiten folgte jedoch ein Sturm der Entrüstung. Nach zahlreichen Beschwerden von Bürgern und einer Anzeige durch den Bund Naturschutz stoppte die Stadt Kaufbeuren am vergangenen Samstag, 27. Mai, die Baumfällungen im Auwald, nachdem die untere Naturschutzbehörde bereits am Donnerstag, 25. Mai, tätig geworden war. Nun sollen die Belange des Artenschutzes geprüft werden. Die Stadt sei, so heißt es in einer Pressemitteilung, jedoch zu keiner Zeit beteiligt gewesen, für die Arbeiten im Auwald habe es keine Genehmigungspflicht gegeben. Forstwirtschaftliche Tätigkeiten im Wald sind ganzjährig zulässig.



Der Grundstückseigentümer, die Wohn- und Gewerbepark Momm GmbH, habe forstwirtschaftliche Kompetenz einschließlich der Forstbetriebsgemeinschaft Kaufbeuren hinzugezogen, teilte ebenfalls die Stadt Kaufbeuren mit. Dabei muss der allgemeine und der spezielle Artenschutz geprüft und gewahrt werden. Auch zur Thematik Artenschutz habe sich der Grundstückseigentümer laut Stadt Unterstützung geholt.

Verantwortungslose Aktion

Das bezweifeln nicht nur die Mitglieder der Ortsgruppe des BUND Naturschutz in Kaufbeu­ren. Sie fragen sich, wie sich diese Aktion außerhalb der gesetzlich festgelegten Rodungszeiten rechtfertigen lässt. Zwei Tage nach Beginn der massiven Baumfällungen war der Bund Naturschutz vor Ort und beklagte, dass „der Aktion nicht nur verantwortungslos viele Bäume, sondern auch schützenswerte Vogelbrut und andere Tiere zum Opfer fielen“. Bereits am Mittwoch seien rund 50 Bäume gefällt worden. In einem Schreiben an den Kreisbote machte Walter Mollien, Beirat der Ortsgruppe Kaufbeuren deutlich: „Jede weitere Stunde, die vergeht, bedeutet weitere Baumfällungen, die für Jahrzehnte irreversiblen Schaden anrichten.“

+ Rückegassen bilden breite Schneisen in den Wertach-Auen. Ob die Abholzaktion rechtens ist, bezweifeln die Mitglieder des Bund Naturschutz Kaufbeuren. © Bund Naturschutz

Nach mehrstündigen Telefonaten auf der Suche nach Verantwortlichen kommt Mollien zum Schluss: „Keiner weiß eigentlich genau Bescheid, was vor sich geht, auch die Zuständigen nicht.“ Im Namen der Ortsgruppe kritisiert er außerdem: „Die Aktion wurde aufgrund eines Eschentrieb­sterbens veranlasst. Allerdings werden nur vereinzelt Eschen gefällt. Viele der dort liegenden Stämme stammen von anderen Baumarten. Die meisten dieser Bäume befinden sich in einem gesunden Zustand.“ Zusätzlich würden großzügige Rückegassen ausgeschnitten, um die Stämme zu entfernen. Für diese Gassen seien ebenfalls gesunde und teils mit Brut besetzte Bäume gefällt worden.

Traurige Ausrede

„Baumkletterer oder andere Experten, die die Bäume vor dem Fällen sorgfältig auf Nester überprüfen und diese bei Bedarf umsetzen, sind unseres Wissens nicht im Einsatz“, sagt Mollien. Der BUND Naturschutz bemängelt insbesondere, dass die Aktion so spät stattfindet. Das liege laut der auftraggebenden Wohn- und Gewerbepark Momm GmbH, der auch der Grund gehört, lediglich daran, dass „zuerst das Wetter schlecht war und dann die Firma keine Zeit hatte“. „Das ist unserer Meinung nach eine traurige Ausrede,“ so Mollien, „um dieses Vergehen an der Natur in einem so sensiblen und wertvollen Gebiet wie den Wertachauen zu rechtfertigen.“



Die Stadt weist daraufhin, dass bei der Nutzung von Wegen und Trampelpfaden im Auwald weiterhin die Gefahr umstürzender Bäume und Bruchäste bestehe. Deshalb ist vorübergehend eine Sperrung des Waldes und verschiedener Wege erforderlich. Darüber hinaus wurden zwischenzeitlich bei einer gemeinsamen Ortsbegehung des Waldgebietes Wertachauen mit dem Grundstückseigentümer, der beauftragten Firma, dem Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten und der unteren Naturschutzbehörde der Stadt Kaufbeuren die Hintergründe der Fällarbeiten und die damit verbundene naturschutzfachliche und -rechtliche Problematik ausführlich diskutiert. Dabei wurde laut Stadtverwaltung festgestellt, dass aus Verkehrssicherungsgründen weitere Arbeiten erforderlich sind. Eine Fortführung der Arbeiten ist erst nach Prüfung der artenschutzrechtlichen Belange möglich, so die Auskunft aus dem Rathaus.