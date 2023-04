Wie es mit dem Hochschulcampus weitergeht, hängt vom Freistaat ab. Grundstück steht bereits zur Verfügung

Teilen

Druck auf den Freistaat: OB Stefan Bosse und Bernhard Pohl wollen den Grunderwerb für den Campus an der Moosmangwiese noch in dieser Legislaturperiode über die Bühne bringen. © Foto: Gattinger

Kaufbeuren – Oberbürgermeister Stefan Bosse möchte am liebsten noch in dieser Legislaturperiode – sprich bis zur Sommerpause in rund drei Monaten – Klarheit in Sachen Hochschulcampus haben. Lehrsäle, Mensa, Verwaltung und ein Studentenwohnheim: Kommt das Studentendorf oder kommt es nicht? Gefragt ist nun das Engagement des Freistaats als Bauherr, der sich zum Grund­erwerb entschließen und mit dem Hochschulcampus ein rund 100 Millionen Euro teures Projekt in und für Kauf­beuren anschieben müsste.

„Es wäre ideal, wenn wir mit dem Grunderwerb noch in dieser Legislaturperiode zum Ziel kommen“, so Bosse. Die Zeit drängt also. Gemeinsam mit dem Landtagsabgeordneten Bernhard Pohl (Freie Wähler)macht Bosse Druck auf die Haushaltspolitik in München.



„Die Konstellation im Haushaltsausschuss mit unserem Landtagsabgeordneten Bernhard Pohl als haushaltspolitischem Sprecher erhöht natürlich unsere Chancen auf eine Zustimmung zu dem Vorhaben“, betont der Oberbürgermeister in einer gemeinsam mit Pohl verfassten Pressemitteilung.



Zur Erinnerung: Der Freistaat plant den Neubau der Hochschule für Finanzen mit einem Campus für seine Studierenden an mehreren Standorten. Während die Verlagerung der Finanzfachhochschule von Herrsching am Ammersee nach Kronach schon beschlossene Sache ist, muss Kaufbeuren noch auf Zustimmung warten. Im Dezember 2022 hatte die Firma Dobler dem Freistaat Bayern ein zwei Hektar großes Grundstück an der Moosmangstraße (wir berichteten) zum Kauf angeboten, auf dem der Campus umgesetzt werden könnte. Ob das Gelände letztlich zum Zug kommt, wird in einem mehrstufigen Verfahren entschieden. Zunächst einmal muss die Immobilien Bayern mit dem Eigentümer über den Grundstückskauf einig werden. Danach entscheidet der Haushaltsausschuss des Bayerischen Landtags darüber, ob der Ankauf zustande kommt. Erst danach beginnen die Planungen durch das Staatliche Bauamt Kempten, die wiederum vom Haushaltsauschuss gebilligt werden müssen. Für den Bau muss schließlich im Staatshaushalt der erforderliche Geldbetrag bereitgestellt werden, der sich auf über 100 Millionen Euro belaufen wird.



Bernhard Pohl, haushaltspolitischer Sprecher der Freie Wähler Landtagsfraktion, will umgehend einen Termin mit Finanzminister Albert Füracker und dem Vorsitzenden des Haushaltsausschusses und haushaltspolitischen Sprecher der CSU-Fraktion, Josef Zellmeier, in München vereinbaren. Pohl: „Das Ziel, den Kauf in dieser Legislaturperiode noch zu genehmigen, ist außerordentlich ambitioniert. Wir haben noch genau drei Monate bis zur letzten Sitzung vor der Sommerpause Zeit. Ich will trotzdem nichts unversucht lassen, dass wir den Kauf noch über die Bühne bringen.“