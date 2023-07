Gelungene Verabschiedung der Absolventen von der Mittelschule Biessenhofen

Wie in Amerika, nur bunter und lustiger: Anstatt Doktor-Quasten gabs Tütchen-Hütchen und viel Applaus. © Foto: Hans Meichelböck

Biessenhofen – In der vollen Aula der Mittelschule Biessenhofen konnten die Schul- und Klassensprecherin Emily Brosch und Ermira Gashi viele Eltern, Bürgermeister und Lehrkräfte begrüßen. Schulleiterin Nicola Kraft lobte die beiden Mädchen für ihr Engagement: „Ohne euch wäre diese Abschiedsfeier nicht so bunt und feierlich geworden!“.

Anschließend spannte sie, illustriert durch ‚Scrabble-Puzzle-Teile‘, einen historischen Bogen von den Problemen der Corona-Zeit, bis zu den Anforderungen, die jetzt auf die Jugendlichen warten. „Wo alle dasselbe denken, wird nicht viel gedacht“, zitierte sie zum Ende einen Klassiker, der fälschlicherweise gerne Karl Valentin zugeschrieben wird, und verband dabei die Hoffnung mit, dass die angehenden Erwachsenen aktiv ihre Zukunft gestalten sollen.

„Applaudiert Euch selbst“

Die Schulsozialarbeiterin, Elisabeth Erhart, griff in ihrer sehr emotionalen Rede diese Idee auf und gab ihnen außerdem als Botschaft mit, dass sie stolz auf sich sein sollen. „Klopft euch auf die Schultern und applaudiert euch selbst, denn auch wenn’s mal nicht rund läuft, geht’s immer weiter“, gab sie abschließend den Schülerinnen und Schülern mit auf ihren Weg.

Feierliche Verabschiedung

Danach ergriffen die beiden Moderatorinnen das Wort: Sie bedankten sich vor allem bei ihren Eltern, die immer für sie da waren, sie unterstützt und angeleitet haben. Bevor Ermira Gashi ein Gedicht vortrug und sich selbst auf der Gitarre beim Singen begleitete, bedankten sie sich noch bei den Lehrkräften, vor allem bei ihrer Klassenlehrerin Gertrud Kustermann, die sie seit der 7. Klasse betreute. „Nicht nur wir verlassen die Schule, sondern auch Sie! Dafür wünschen wir Ihnen viel Freude“, waren die abschließenden Worte der Schülerinnen.

Auch der Elternbeiratsvorsitzende, Tobias Barthelme, bedankte sich im Namen der Elternschaft bei der in den Ruhestand gehenden Lehrkraft, bevor er sich mit Zitaten von Altbundeskanzler Helmut Schmidt bis zu den Toten Hosen als rotem Faden seiner Rede, mit der Zukunft der Jugendlichen beschäftigte. „Bringt euch für die Gemeinschaft ein, zum Beispiel in der Feuerwehr“, war seine Bitte an die Jugendlichen.

Die Klassenelternsprecherin der Abschlussklasse, Corinna Unsinn, griff den Gedanken über die Entwicklung der Kinder auf: „Wir haben euch für 5 Jahre an diese Schule geschickt, euch begleitet und gefördert. Jetzt verlasst ihr diese mit unterschiedlichen Zielen, als junge Erwachsene!“

Die Stimmung steigt

Dazu passte das schöne Gitarrenstück von Ivan Kinereish, einem ukrainischen Schüler, der erst vor 2 Monaten für die Abschlussprüfung in Musik das Instrument erlernt hat und das schon richtig gut spielte. Ausgelassene Stimmung kam auf, als das Video von Sara Lorenschait eingespielt wurde. Es zeigte lustige Sequenzen von der Abschlussfahrt nach Würzburg und den letzten Wochen im Schulalltag. Vor allem die Wiederbelebungsversuche beim Erste-Hilfe-Kurs sorgten für Lacher.

Bürgermeister Johann Stich, als Vertreter des Schulverbandes, griff die Idee von „gemeinsamen Aktionen“ auf und verglich die Schulzeit mit einer Wanderung auf einen Berg. „Ihr habt einen Bergführer gehabt, der hat euch nicht immer dahin gebracht, wo ihr gerne hin wolltet. Auch hat er euch Eis versprochen, dann gab es da aber nur Kaiserschmarrn auf der Hütte.“ Auf seine Stärken setzen, sich leiten zu lassen und dabei Gemeinschaft zu erleben, waren deswegen seine Wünsche für die Schülerinnen und Schüler.

Zur Krönung bunte Hütchen

Anschließend konnte er im Namen seiner Bürgermeisterkollegen die Ehrung der besten QA-Ergebnisse vornehmen. Er beglückwünschte Ermira Gashi zur Note 1,5, Adrian Fischer zu 2,1 und Elias Stich zu 2,4. Auch Emily Brosch gratulierte den „Strebern“ und ehrte dann gemeinsam mit Ermira Gashi jeden Mitschüler aus ihrer Klasse für seine besonderen Verdienste. Als Symbol für die ‚größte Schlafmütze‘ oder für den ‚coolsten Mitschüler‘ beispielsweise gab es für jeden ein buntes Hütchen, ganz nach dem Vorbild der amerikanischen Schulen, die nach den Abschlussprüfungen schwarze Hüte verleihen.

Auch die Lehrkräfte und das Schulpersonal wurden mit bunten Hütchen für „ihre Verdienste“ geehrt. Von ihrer Klassenleiterin und der Schulleiterin nahmen anschließend alle Schülerinnen und Schüler ihre Zeugnismappen persönlich in Empfang, ebenso eine kleine süße Überraschung, die der Elternbeirat den Absolventen zum Abschied zukommen ließ. Nachdem eine Vielzahl von Abschlussfotos geknipst worden war, klang die Feierstunde am Buffet aus.