Wie sich Inklusion im Alltag umsetzen lässt – Aktionswoche mit Aktionstag in Marktoberdorf

Von: Marco Tobisch

Setzen sich für Inklusion im Landkreis Ostallgäu und der Stadt Kaufbeuren ein: Ein Planungsteam um Ricarda Klinger (kl. Fotos v. li.) und Benedikt Geiger vom Kreisjugendring. © Panthermedia/KJR

Landkreis/Kaufbeuren – Morgens auf dem Weg zum Zug: Während die meisten von uns in Eile einen Sprint zum Gleis hinlegen können, müssen Menschen mit Gehbehinderung gut vorausplanen. Überall lauern Barrieren und manchmal sind sie gar unüberwindbar. Auf diverse Hürden im Alltag aufmerksam zu machen und diese aus der Welt zu schaffen, dafür setzen sich auch die Aktionswoche und der Aktionstag „Inklusive dir – Jugend und Menschen mit Behinderung“ ein – ein gemeinsames Projekt des Kreisjugendring Ostallgäu/Kommunale Jugendarbeit Ostallgäu und die Offene Behindertenarbeit Kaufbeuren-Ostallgäu des BRK. Benedikt Geiger (25, Vorsitzender Kreisjugendring) und Ricarda Klinger (27, Teil des Planungsteams) klären zum Thema auf.

Hallo Herr Geiger, hallo Frau Klinger: Was bedeutet für Sie persönlich Inklusion?

Klinger: „Inklusion bedeutet für mich auf der einen Seite, dass jeder Mensch, egal ob mit oder ohne Behinderung, an einer Aktion oder Veranstaltung teilnehmen kann. Angebote sollen für alle offen und zugänglich sein. Auf der anderen Seite steht für mich die Teilnahme am alltäglichen Leben, beispielsweise, mit einfacher Sprache oder barrierefreien Zugängen. Das sollte niemandem verwehrt werden, ist aber leider häufig durch bauliche Beschränkungen nicht gegeben.“

Geiger: „Für einen Menschen ohne Behinderung ist es ganz normal, ins Kino zu gehen, an einer Veranstaltung teilzunehmen, einzukaufen oder ein Restaurant zu besuchen. Ein Mensch mit Behinderung steht bei diesen ganz normalen Tätigkeiten häufig vor großen Herausforderungen. Ich würde mir wünschen, dass es irgendwann ganz normal ist, dass jeder Mensch dort teilnehmen kann und Zugang findet, wo er oder sie möchte.“

Was kann eine Aktionswoche dahingehend bewirken?

Geiger: „Ziel war es von Anfang an, den Teilnehmenden Inklusion möglichst niedrigschwellig und im Alltag gut umsetzbar nahezubringen. Wenn junge Menschen von klein auf mit Inklusion in Berührung kommen, ist die Chance viel höher, dass sie auch im Erwachsenenalter daran anknüpfen. Am Aktionstag können sich Vereine mit ihren Angeboten vorstellen, es werden inklusive Mitmachstände angeboten und ein buntes Bühnenprogramm begeistert Jung und Alt – mit und ohne Behinderung.“

Klinger: „Inklusion soll als etwas Selbstverständliches wahrgenommen werden und in den Köpfen der Menschen verankert werden. Unser Ziel ist erreicht, wenn kein Aktionstag und keine Aktionswoche mehr nötig sind, um auf die Inklusion im Ostallgäu aufmerksam zu machen.“

Ein steiniger Weg. Wie wollen Sie insbesondere Leute erreichen, in deren Kopf das Thema Inklusion noch überhaupt nicht angekommen ist?

Klinger: „Wir wollen mit unseren Veranstaltungen zeigen, dass Inklusion bereits im Kleinen beginnt: zum Beispiel Flyer in einfacher Sprache gestalten, eine Rampe für Rollstuhlfahrer*innen anbringen oder eine Veranstaltung so zu planen, dass auch ein Mensch mit Behinderung teilnehmen kann.

Geht auch der Kreisjugendring selbst hier mit gutem Beispiel voran?

Geiger: „Die Angebote in der Ferienfreizeit sind größtenteils inklusiv, am WaldWissenSpielplatz wurde 2022 eine barrierefreie Station gebaut und im Vorstand gibt es seit diesem Jahr eine Inklusionsbeauftragte. Natürlich gibt es noch viel zu tun, wir befinden uns jedoch auf einem guten Weg.“

Welchen Rat haben Sie an die Gesellschaft: Wie kann jeder Einzelne seinen Teil zur Inklusion beitragen?

Geiger: „Ganz einfach: machen! Bereits kleine Gesten schaffen Großes. Sollten Barrieren aufkommen, gilt es gemeinsam eine Lösung zu finden oder sich an den Kreisjugendring oder das Landratsamt zu wenden. Und in vielen Dingen gilt es wachsamer zu sein, denn leider entstehen Barrieren durch Vorurteile.“

Interview: Marco Tobisch

Infos zu „Inklusive dir“ Die 2. Ostallgäuer Aktionswoche „Inklusive dir – Jugend und Menschen mit Behinderung“ findet im gesamten Landkreis und der Stadt Kaufbeuren statt. Von 17. bis 23. Juni können Interessierte an über 30 Aktionen teilnehmen: vom inklusiven Kochtreff, über Inklusionscocktails am Forggensee bis hin zum inklusiven Kino-Nachmittag. Veranstalter sind Einrichtungen, Organisationen, Vereine und Verbände aus dem Landkreis und der Stadt Kaufbeuren. Die Aktionswoche gipfelt am Samstag, 24. Juni, beim Aktionstag in Marktoberdorf. Mehr Infos unter www.inklusivedir.de.