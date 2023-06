Wanderausstellung zu „Udo“ gewinnt Design-Wettbewerb

Quadratisch praktisch, ausbaufähig: Die Komponenten der Ausstellung können problemlos auf Wanderschaft gehen und bei Bedarf auch aktualisiert werden. © Foto: designgruppe koop

Landkreis – Die Wanderausstellung zum Danuvius guggenmosi, Spitzname „Udo“, und zu weiteren anthropologischen und paläontologischen Grabungen und Funden in der Pforzener Tongrube Hammerschmiede hat den „IIID-Circular Design Award 2023“ des Internationalen Institutes für Information Design in Wien in der Kategorie Circular Design erhalten.

Bei dem renommierten Designwettbewerb werden nicht nur ästhetische und gestalterische Aspekte berücksichtigt, sondern auch hinterfragt, ob das gesamte Vorhaben sinnvoll ist.

„Ich freue mich sehr über die Auszeichnung. Sie zeigt, wie kreativ unsere Kommunen und Unternehmen sind und damit dazu beitragen, das gesamte Ostallgäu innovativ weiterzuentwickeln“, sagt Landrätin Maria Rita Zinnecker.

Kompakt, und transportabel

Konzipiert, gestaltet und erstellt worden war die Wanderausstellung von der „designgruppe koop“ aus Marktoberdorf. Ein wichtiger Aspekt der Konzeption war, dass die Ausstellung möglichst einfach zu transportieren ist, ökologisch hergestellt wurde und anschaulich und interessant aufgearbeitet ist: Zelte und Kisten sind aus Holz und alle Teile sind funktionell, stapelbar und robust. Zudem ist die Wanderausstellung „modular“ aufgebaut, was bedeutet, dass alle Elemente , sobald neue Erkenntnisse und Funde hinzugewonnen werden, problemlos ausgetauscht beziehungsweise erweitert werden können.



Landkreis, Gemeinde und Ehrenamtliche Hand in Hand

Beauftragt wurde die Wanderausstellung von der Gemeinde Pforzen in Kooperation mit dem Landkreis Ostallgäu, der sich auch finanziell daran beteiligt hat. Tatkräftig unterstützt wurden die Gemeinde und der Landkreis dabei vom ehrenamtlich tätigen Arbeitskreis Hammerschmiede, der mittlerweile im Förderverein „UDO – Danuvius guggenmosi“ aufgegangen ist. Der Verein kümmert sich auch organisatorisch um die Wanderausstellung.



„Die Auszeichnung unterstreicht, dass wir mit der Wanderausstellung den richtigen Weg eingeschlagen haben, um über Udo sowie die weiteren sensationellen Funde und die Grabungen in der Tongrube Hammerschmiede zu informieren“, freut sich Pforzens Bürgermeister Herbert Hofer.



Derzeit macht die Wanderausstellung im Benninger Ried Museum Station, wo sie noch bis Ende September zu sehen sein wird. Weitere Informationen gibt es in Internet auf www.udo.pforzen.de. Dort ist die Wanderausstellung auch als virtueller 360°-Rundgang zu besichtigen.