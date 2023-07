Wiesenhilfsprojekt Blütenreich: Zurück zu den Blumenwiesen früherer Tage

Von: Angelika Hirschberg

Blütenreich und „Wiesefix“: Claudia Gruber, Projektmanagerin LPV, Dr. Patricia Krickl, Regierung von Schwaben, die Ostallgäuer Landrätin Maria Rita Zinnecker, Vorsitzender des LPV Ostallgäu, Lars Leveringhaus und Landschaftspfleger Reinhard Linder. © Hirschberg

Landkreis – Früher, ja früher,da summte und brummte es noch in den Wiesen, deren Gräser und Blüten bauchnabelhoch in die Höhe schossen. Da hockte manch einem der Grashüpfer auf der Schulter und die Hummel umkreiste im Sinkflug duftende Kräuter, an deren Namen wir uns heute nicht mehr erinnern. Diese Blumenwiesen aus vergangenen Zeiten will das Wiesenhilfsprojekt „Blütenreich“ des Landschaftspflegeverbands (LPV) wieder ins Ostallgäu bringen – und verweist zur Projekt-Halbzeit auf einige Erfolge. Beim Ortstermin auf Marktoberdorfer Flur stand außerdem ein besonderer Erntehelfer im Mittelpunkt: der Wiesefix.

Parallel zur Lindenallee, leicht ansteigend, liegt das Wiesenstück, das vergangene Woche mithilfe des Wiesefix‘ geerntet wurde. Was da genau passierte, erklärten Claudia Gruber, Projektmanagerin Blütenreich beim LPV, und Reinhard Linder, Landschaftspfleger im Auftrag des LPV, so: „Der Wiesefix erntet die reifen Samen der Wiesen mithilfe einer großen rotierenden Bürste. Dabei bleibt das Heu stehen und kann wie gewohnt gemäht werden.“ Das Gerät, das im Allgäu entwickelt und von Unternehmer Manfred Rietzler finanziert wird, lässt sich durch einen Elektromotor unterstützt per Hand über die Fläche führen. Die so gewonnenen Samen können, so Claudia Gruber weiter, direkt im kommenden Winter verwendet und auf artenarmen Wiesen ausgebracht werden.



20 Hektar hochwertige Ostallgäuer Blühwiesen seien in diesem Jahr schon geerntet worden. Auf weiteren 25 landwirtschaftlichen Flächen wurden Wiesenblumen-Samen zur Art­anreicherung ausgebracht. „So können diese langfristig wieder in artenreiche Heuwiesen umgewandelt werden“, sagte Ökologin Gruber.



Dass es um die Artenvielfalt auf landwirtschaftlich genutztem Grünland nicht allzu gut bestellt ist, ist kein Geheimnis. Lediglich rund acht verschiedene Pflanzenarten wachsen auf einer intensiv gedüngten und mehrmals im Jahr gemähten Allgäuer Wiese. Noch vor vier Jahrzehnten waren hingegen bunt blühende Wiesen mit bis zu 40 verschiedenen Pflanzen­arten je Quadratmeter weit verbreitet. Sie zeichneten sich durch auffällig blühende Wiesenblumen wie zum Beispiel die Wiesen-Glockenblume, Acker-Witwenblume und Kleiner Klappertopf aus. Diese Frischwiesen wurden von den Landwirten traditionell nur mäßig gedüngt und zweimal pro Jahr zur Heugewinnung gemäht.



Der Landschaftspflegeverband Ostallgäu, dessen Vorsitzender Lars Leveringhaus ebenfalls das Projekt Blütenreich als vorbildlich hervorhob, hat sich als Ziel den Erhalt und die Förderung artenreicher Wiesen auf die Fahnen geschrieben. Dazu wurden in der ersten Phase des Projekts blütenreiche Wiesen als Spenderflächen gesucht und erfasst. Im zweiten Schritt erfolgt nun die Ansaat mit lokal gewonnenem Saatgut. Dabei geht es laut der Geschäftsführerin des LPV, Annette Saitner, vor allem darum, Bauern und Blumenwiesen zusammenzubringen. Dazu gehöre auch eine Beratung zu staatlichen Förderungen wie dem bayerischen Vertragsnaturschutzprogramm.



Landwirte und Grundeigentümer, die sich mehr Artenvielfalt in ihrem Extensivgrünland wünschen, können sich an den LPV und an Claudia Gruber wenden. Für einen Saatgut-Übertrag kommen magere Flächen, beispielsweise Hangleiten, ehemalige Bahntrassen oder Bergmähwiesen infrage. Informationen unter claudia.gruber@lra-oal.bayern.de und unter www.lpv-ostallgaeu.de.