Willkommen in Bayern! Mann am Buchloer Bahnhof zur Begrüßung bestohlen

In der Unterführung am Bahnhof Buchloe wurde einem Mann am Dienstag der Koffer geklaut. © Tobisch

Buchloe - Ein junger Mann wollte in diesen Tagen seine neue Arbeitsstelle in Bayern antreten. Zur Begrüßung wurde ihm bei seiner Ankunft am Dienstagmittag am Bahnhof Buchloe erstmal der Koffer gestohlen.

Dass der junge Pechvogel wohl „keinen guten ersten Eindruck von Bayern“ haben dürfte, teilte heute die Polizei mit. Am Dienstag war der Mann nach Deutschland eingereist, um hier eine neue Arbeitsstelle zu beginnen.

Dabei hatte er mehr Gepäck dabei, als er tragen konnte: Seinen roten Koffer ließ er für einen kurzen Moment in der Bahnhofsunterführung stehen, um vom Bahnsteig seinen zweiten Koffer zu holen. Als er wieder in die Unterführung kam, war der rote Koffer weg.

Nun hofft die Polizei, dem jungen Neuankömmling aus der Patsche helfen zu können. Hinweise erbittet die Polizeiinspektion Buchloe unter Tel. 08241/9690-0 oder Mail an pp-sws.buchloe.pi@polizei.bayern.de.