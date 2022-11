Erster Warnstreik bei Fendt in der laufenden Tarifrunde mit rund 400 Teilnehmern

Von: Michael Dürr

Teilen

Sie demonstrierten für mehr Gehalt. © Michael Dürr

Marktoberdorf – „Acht Prozent, acht Prozent!“ hallt es in ohrenbetäubendem Lärm übers weite Rund, und etwa 400 Frauen und Männer drängeln sich dabei auf dem Marktoberdorfer Marktplatz. Und nein, sie wollen kein Acht-Prozent-Super-Schnäppchenangebot eines fliegenden Händlers erhaschen. Vielmehr verschaffen sie ihrer Forderung nach acht Prozent mehr Lohn Gehör. Die IG Metall hat gerufen, es ist Warnstreik bei Fendt.

Mit der Aktion an diesem frühen Donnerstagnachmittag stehen die Bänder bei Marktoberdorfs größtem Arbeitgeber aber beileibe nicht längerfristig still. Der kurze Warnstreik soll lediglich „ein Schuss vor den Bug“ sein, wie IG Metall-Fachsekretär Sebastian Hornung gegenüber dem Kreisbote erläuterte. Im Klartext hieß das, dass die erste Schicht bei Fendt die Arbeit verfrüht um 13 Uhr niederlegte und die zweite Schicht etwas verspätet, nach Angaben von Fendt-Pressesprecherin Manja Morawitz gegen 15.30 Uhr, die Arbeit wieder aufnahm.

Von der Polizei begleitet, machten sich die 400 Fendt-Werker vom Parkplatz an der Johann-Georg-Fendt-Straße zu Fuß über die Bahnhof- und die Georg-Fischer-Straße zum Marktplatz auf.



Am Marktplatz fand eine Kundgebung statt. © Michael Dürr

Dort machte zunächst Joelle Majetta von der Jugend- und Auszubildendenvertretung klar, dass auch der Nachwuchs bei Fendt „dringend mehr Kohle im Geldbeutel“ brauche. „Die Inflation bricht uns das Genick“, rief sie, „wir sind Endkunden und können unsere Rechnungen nicht einfach weiterreichen.“ Mitleid mit den Arbeitgebern sei dabei fehl am Platz, weil diese ihre steigenden Kosten in Form von Preisanhebungen ihrer Produkte sehr wohl weitergeben könnten. „Eine Einmalzahlung hilft uns nicht“, so Majetta, „wir brauchen monatlich mehr Geld in der Tasche!“ Für ihre Rede bei der von Jasmin Steinert, der 2. Bevollmächtigten der IG Metall Allgäu, moderierten Kundgebung erhielt die 18-Jährige donnernden Applaus ihrer Kollegen, die im Übrigen mehrere kurze Stromausfälle mit lautstarken „Acht Prozent, acht Prozent!“-Sprechchören überbrückten.



Azubi-Vertreterin Joelle Majetta. © Michael Dürr

Hintergrund zu der von Majetta angesprochenen Einmalzahlung: Während die IG Metall in der laufenden Tarifrunde acht Prozent mehr Lohn und Gehalt bei einer Laufzeit von zwölf Monaten fordert, bieten die Arbeitgeber der Metall- und Elektroindustrie bislang nur die besagte Einmalzahlung. Die solle zwar 3.000 Euro betragen, müsste aber nach den Vorstellungen der Arbeitgeber nur von den Betrieben bezahlt werden, die sich eigener Einschätzung nach wirtschaftlich dazu in der Lage sehen. Und: Die Laufzeit der Vereinbarung solle 30 Monate betragen.



Was von dieser Offerte zu halten sei, machte dann Hauptredner Dietmar Jansen klar: „Das ist kein Angebot“, wetterte der 1. Bevollmächtigter der IG Metall Allgäu unter dem Jubel der Fendt-Werker, „sondern eine Provokation; das ist unverschämt!“ Die Geschäftszahlen auch der Allgäuer Betriebe in der Metall- und Elektrobranche seien „überragend“, da sei die Forderung nach acht Prozent mehr Einkommen nicht überzogen. Jansen: „Wir holen uns den gerechten Anteil an den Gewinnen der Unternehmen.“ Der Gewerkschafter erinnerte in diesem Zusammenhang an die zurückliegenden zwei Jahre und stellte die rhetorische Frage: „Wer hat denn während der Corona-Pandemie den Kopf hingehalten und alles für seinen Betrieb gegeben? Ist das jetzt der Dank?“ Und wieder unter dem Jubel der Anwesenden rief Jansen: „Dafür zeigen wir ihnen heute die rote Karte!“ Das erledigten die Fendt-Werker, indem sie ihre roten IG-Metall-Fahnen schwenkten und ihre Trillerpfeifen sprechen ließen.



In Richtung der Arbeitgeber warnte der Gewerkschafter, dass man nach bundesweit 20 erfolglosen Verhandlungsrunden (vier davon waren in Bayern über die Bühne gegangen) eine härtere Gangart einzuschlagen gedenke: „Wir sind bereit, vor die Werks­tore zu gehen – und wir sind bereit, vor den Werkstoren zu bleiben, so lange es notwendig ist.“ Dietmar Jansen: „Wenn es innerhalb der nächsten zehn Tage kein Angebot gibt, gehen wir in die nächste Eskalationsstufe.“ Seine – wiederum rein rhetorisch gestellte – Frage an die Fendt-Werker, ob sie bereit seien, in einen 24-Stunden-Streik zu treten, wurde erneut so beantwortet: Mit ohrenbetäubendem Lärm hunderter Trillerpfeifen und einem roten Fahnenmeer.