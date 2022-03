Neues Gesicht für Neugablonz

Neugablonzer Wochenmarkt soll verlegt und erweitert werden

Der Neugablonzer Wochenmarkt auf dem Bürgerplatz zieht regelmäßig viele Besucher an. © Kola

Kaufbeuren-Neugablonz – Viele Bürger aus Neugablonz, Kaufbeuren und Umgebung zieht es am Samstagvormittag regelmäßig auf den Neugablonzer Wochenmarkt vor dem Gablonzer Haus. Der Markt bietet nicht nur regionale Köstlichkeiten, sondern ist auch ein beliebter Treffpunkt. Nun soll der Markt gemäß eines Antrags der CSU-Fraktion in Richtung Westen verlegt werden – von den Händlern gibt es dafür überwiegend positives Feedback.

Neben der Verlegung der Marktfläche gen Westen soll es auch eine Erweiterung der Verkaufsfläche auf die angrenzende Fußgängerzone geben. Außerdem ist geplant, die Parkfläche am neuen Markt als Aktionsfläche für kulinarische und musikalische Angebote zu nutzen. Um den erhöhten Bereich des Neuen Marktes als zentralen Platz hervorzuheben ist angedacht, die Fläche künftig als „Marktplatz“ zu bewerben. Eine entsprechende Beschriftung könnte die Stadtverwaltung bei einem Steinmetz in Auftrag geben. Als Fläche zum Parken sollen Besucher des Wochenmarktes den freigewordenen Bürgerplatz nutzen können.



Im Verwaltungsausschuss nannte CSU-Stadtrat Christian Sobl die Steigerung der Aufenthaltsqualität als einen der Gründe für die Marktverlegung. Auch würde die Örtlichkeit so besser eingesehen. Viele Neugablonzer hätten Sobl bereits darauf angesprochen, was mit dem Wochenmarkt künftig geplant ist. Auch Eva-Maria Kamrad von der Deutschen Marktgilde eG, die die beiden Kaufbeurer Wochenmärkte seit einem Jahr betreibt, begrüßte das Vorhaben, den Markt „nach vorne zu ziehen“; hier sei die Frequenz höher als im hinteren Teil. Durch die Erweiterung der Fläche seien die Händler durchweg positiv aufgestellt. Schon als der Wochenmarkt im vergangenen September bedingt durch das „Sound am Markt“-Festival verlegt werden musste, wären viele Händler laut Kamrad „am liebsten gleich dort geblieben“. Bereits bei einer ersten Besichtigung im Sommer 2020 hatte sie den Eindruck, dass der aktuelle Platz zu groß sei und sich die Stände darauf verlieren würden. Bei den Planungen für eine neue Aufstellung sollen die Händler eng mit einbezogen werden. Die direkte Kommunikation und der Austausch mit Fieranten und Besuchern sei schließlich unabdingbar.



Neues Gesicht für Neugablonz

Auch bei den Ausschussmitgliedern stieß das Vorhaben auf Zustimmung. Sie empfahlen dem Stadtrat einstimmig, den Markt „schnellstmöglich“ zu verlegen. Für Pascal Lechler (SPD) ist mit der Aktion eine „Aufwertung für Neugablonz und den Neuen Markt“ verbunden. Das Feedback sei größtenteils positiv; nur vereinzelt sei von Händlern befürchtet worden, bei einer neuen Aufstellung von den Kunden nicht mehr gefunden zu werden. Oliver Schill (Grüne) sah in dem Unterfangen die Chance, das „Potenzial des Stadtteils“ noch stärker hervorzuheben. Auch Maximilian Nocker (Generation KF) sprach von einem „neuen Gesicht für Neugablonz“ und begrüßte insbesondere die Idee, mit Live-Musik zu einer festlichen Atmosphäre beizutragen. Kamrad zufolge ist gerade eine eigene Homepage für die Kaufbeurer Wochenmärkte in Arbeit, die demnächst online gehen soll. Die Deutsche Marktgilde will die Märkte auch in den sozialen Medien präsenter machen und damit vor allem die Attraktivität beim jüngeren Publikum steigern.