Neue Siedlung

Von: Klaus-Dieter Körber

So soll das neue Mischgebiet an der B16 aussehen. © Acredo

Pforzen – Bereits Anfang Oktober vorigen Jahres hatte sich der Gemeinderat ausführlich mit dem geplanten Neubaugebiet „Südlich der Kemptener Straße“ beschäftigt (wir berichteten). Auf seiner jüngsten Sitzung war dieses Bauvorhaben, das auf dem Gelände einer ehemaligen Gärtnerei, zwischen der Wertach und der Bundesstraße 16, auf einer Gesamtfläche von 1,15 Hektar geplant ist, erneutes Thema. Im Beisein des Investors – Gerhard Schlichterle von der Firma Acredo-Bau in Buchloe – ging es dabei zunächst um den Entwurf der Erschließungsplanung für den Bebauungsplan.

Bertram Mooser vom gleichnamigen Kaufbeurer Ingenieurbüro war beauftragt in Zusammenarbeit mit der Firma Abtplan die Erschließungsplanung auszuarbeiten. Geplant ist eine moderne und großzügige Wohnbebauung mit 18 Wohneinheiten und sieben Einzelhäusern, die circa 60 Menschen Wohnraum bieten soll. Zusätzlich soll auch eine Einheit für Gewerbebetriebe integriert werden.



Ausführlich erklärte Mooser den Anwesenden Räten die mit dem Wasserwirtschaftsamt abgestimmte Erschließungsplanung. So müsse unter anderen die Abbiegespur von der Bundesstraße entsprechend verbreitert und ein fünf Meter breiter Schutzstreifen zum bestehenden Hochwasser-Schutzdamm berücksichtigt werden. Der Damm bleibe in seiner Funktion so bestehen. Allerdings sei ein wegen Hochwasser zu schließender Schieber geplant und mit dem Wasserwirtschaftsamt abgestimmt. Entsprechende Grünflächen, dazu zählen auch die Gärten der Einzelhäuser, sollen für ein aufgelockertes Gesamtbild sorgen. Zu beachten wäre, laut den Ausführungen Moosers, auch der hohe Grundwasserstand. In speziellen Versickerungsrinnen, die bei normaler Belastung eine Lebensdauer von 40 Jahren erreichen sollen, werde das Regenwasser, wie auch von den Regenrohren, zum Versickern gebracht. Die vorhandenen Grünflächen und Gärten sind als Versickerungsflächen vorgesehen.



Hinsichtlich eines geforderten Überflutungsnachweises wurde ein „Dreißigjahres-Ereignis“ berechnet. Wie Mooser dazu mitteilte, sei das Wasserwirtschaftsamt mit der dabei erstellten Lösung einverstanden.



Ein offizieller Fußweg für die Anwohner ins Dorf werde an der Wertach entlang führen, um die vielbefahrene Bundesstraße meiden zu können.



Abschließend billigte das Gremium einstimmig die vorgelegte Erschließungsplanung. Die Baumaßnahmen müssen nun ausgeschrieben werden, wobei alle DIN-Vorschriften einzuhalten sind. Das Ganze muss ferner von einem Büro begleitet werden.



Paul Schöne und Harry Müller von der Firma Abtplan meldeten sich in Vertretung für den in Urlaub befindlichen und für dieses Bauvorhaben zuständigen Planer Thomas Haag und erläuterten die wegen eines Formfehlers notwendig gewordenen Änderungen des Bebauungsplanes. Auch wegen der Gewerbebauten, sei eine Änderung nach Rücksprache mit der Geschäftsführung der Firma Acredo-Bau vorgenommen worden. Mittlerweile haben die Verantwortlichen die entsprechenden Stellen nachgearbeitet und auch in der Satzung minimal geändert. So könnten die Pläne nun ein weiteres Mal öffentlich ausgelegt werden.



Jeweils einstimmig wurde die Änderung des Flächennutzungsplanes im Bereich des Bebauungsplanes sowie der Entwurf und Billigungsbeschluss zum Verfahren gebilligt. Dies bedeutet einen entscheidenden Schritt zur Verwirklichung des Projektes.



Wie Acredo-Bau Geschäftsführer Gerhard Schlichterle dem Kreisbote erklärte, rechne er damit, dass bis Ostern die Auflagen zum Bebauungsplan in Kraft treten und damit rechtskräftig sind. Im Juli werde man, wenn alles nach Plan verläuft, mit den Erschließungsarbeiten beginnen, um dann im September offiziell mit den Rohbauarbeiten, zu diesem circa zwölf bis 15 Millionen Euro teuren Projekt, starten zu können.