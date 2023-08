Wohnmobil zu Schrott gefahren – Schaden sechsstellig

Zu einem Unfall mit einem Auto und einem Wohnmobil ist es am Mittwoch bei Kraftisried gekommen. © Symbolfoto: Julia Boecken

Kraftisried - Auf der B 12 auf Höhe Kraftisried hat sich am Mittwochnachmittag ein schwerer Unfall mit einem Wohnmobil ereignet. Ein 55-Jähriger war mit seinem Auto auf die Gegenfahrbahn geraten und kollidierte dort mit dem Camper. Beide Fahrer wurden verletzt.

Am Mittwochnachmittag war der 55-jährige Unfallverursacher in Richtung Kempten unterwegs. Aus bisher unbekannten Gründen kam er mit seinem Auto im Bereich der Anschlussstelle Kraftisried nach links auf die Gegenfahrbahn und kollidierte mit einem entgegenkommenden Wohnmobil.

Die Fahrer beider Unfallfahrzeuge wurden verletzt und kamen ins Krankenhaus. Eine weitere Folge des Zusammenstoßes: An den Fahrzeugen lief eine laut Polizei nicht unwesentliche Menge Diesel aus, die durch Mitarbeiter der Straßenmeisterei gesichert und abgebunden wurde.

Die B 12 war für circa zwei Stunden in diesem Bereich gesperrt. An beiden beteiligten Fahrzeugen entstand ein Totalschaden in sechsstelliger Höhe.