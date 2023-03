Kaufbeuren: Mit 102 Jahren vom Altenheim in die eigene Wohnung

Von: Marco Tobisch

Teilen

Zurück in die Selbständigkeit: Martha Goth zieht mit 102 Jahren aus dem Altenheim aus. © Günter Goth

Kaufbeuren - Diesen Schritt machen in ihrem Alter nur die Wenigsten: Martha Goth aus Kaufbeuren schnappte sich ihren Rollator und verabschiedete sich winkend aus dem Altenheim der Hospitalstiftung am Gartenweg. Sie freut sich über eine eigene, neue Wohnung in der Radler Straße in Neugablonz.

Ihren 100. Geburtstag hatte die rüstige Rentnerin noch in ihrem Reihenhaus in der Wielandstraße gefeiert, ehe sie sich bei einem Sturz in ihrem Garten den Oberschenkel brach. Anschließend unterzog sie sich einer OP und bekam eine neue, etwas längere Hüftprothese. Ihren 101. Geburtstag feierte sie deshalb im Klinikum Kaufbeuren, ehe es zur Reha nach Sonthofen weiterging.

Nach ihrer Rückkehr wurde sie zur Kurzzeitpflege und anschließend zur unbefristeten Pflege in die Hospitalstiftung am Gartenweg eingewiesen, da man ihr nicht mehr zumuten konnte, die vielen Treppen im Reihenhaus tagtäglich zu bewältigen, berichtet ihr ältester Sohn Günter. Wirklich loslassen konnte Martha Goth aber nicht: Ihrem Reihenhaus stattete sie mit dem Rollator immer wieder einen Besuch ab.

Einem glücklichen Zufall ist es nun zu verdanken, dass in dem Mietshaus, in dem Sohn Günter wohnt, eine Erdgeschosswohnung frei wurde. Kurzerhand beschloss er, diese für seine Mutter anzumieten und sie fortan in seine Obhut zu nehmen. So kam es, dass Martha Goth Anfang dieses Jahres wieder in ihre Selbständigkeit entlassen wurde. Die Pflege übernahm eine Sozialstation und Essen auf Rädern war auch gesichert. Frühstück und Abendessen bereitet Martha Goth selbständig zu. Und sogar einen Mohnkuchen, den ihre Söhne bereits sehnlichst vermisst hatten, hat die 102-Jährige inzwischen wieder gebacken.