Wurde geklauter Kies auch in Marktoberdorf verbaut? Staatsanwaltschaft ermittelt

Eine beträchtliche Menge Aushub soll vom Kieslager gestohlen und auf anderen Baustellen verwertet worden sein – unter anderem in Marktoberdorf.

Jede Menge Kies gestohlen

Füssen/Marktoberdorf – Ein mutmaßlicher Kiesdiebstahl aus dem Kieslager für die Grund- und Mittelschule in Füssen hat offenbar größere Dimensionen angenommen. Das gestohlene Kies, vermutlich an die 50 Sattelzugladungen, soll auch an einer Markt­oberdorfer Baustelle verbaut worden sein. Problematisch dabei: Das gestohlene Material soll belastet sein.

Es klang zunächst unglaublich, was Ende Juli ans Licht der Öffentlichkeit drang. Eine Baufirma soll rund 1.450 Kubikmeter Kies aus dem Kieslager für die Baustelle der Füssener Grund- und Mittelschule gestohlen haben. Anschließend soll das beschuldigte Unternehmen aus Oberbayern das Material auf anderen Baustellen im Ostallgäu verarbeitet haben. Als gesichert gilt mittlerweile, dass ein Teil des Kieses in der Colomanstraße in Schwangau verbaut wurde. Der größte Teil wurde aber offenbar nach Marktoberdorf gefahren und dort auf der Baustelle einer Grundschule verwendet. „Ob noch weitere Baustellen angefahren wurden, können wir nicht nachvollziehen“, so Füssens Bürgermeister Maximilian Eichstetter.

Zudem ist besonders heikel, dass der mutmaßlich geklaute Kies anscheinend nicht beprobt war, es also unklar ist, ob er mit Schadstoffen belastet ist. Deshalb herrscht auf der Baustelle in der Colomanstraße in Schwangau, die im Wasserschutzgebiet liegt, derzeit Stillstand.



Proben hätten ergeben, dass der Aushub tatsächlich PAK-Schadstoffe wie Rückstände von Teer und Pech beinhaltet, so Ralf Eisele vom Staatlichen Bauamt in Kempten. Die Firma habe nun laut Anordnung des Landratsamtes Zeit bis zum 31. August, den Kies wieder abzutragen.



Staatsanwaltschaft Kempten ermittelt

Nicht zuletzt deshalb ermittelt mittlerweile auch die Staatsanwaltschaft Kempten wegen Diebstahls beziehungsweise Unterschlagung ausgehobenen Kieses, der anschließend illegal wieder verbaut wurde. Neue Erkenntnisse gibt es allerdings noch nicht. „Das Verfahren dauert noch an“, sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft auf Nachfrage unserer Zeitung.



In der Stadt Marktoberdorf gibt sich Bürgermeister Dr. Wolfgang Hell zurückhaltend. Ihm sei lediglich aus der Presse bekannt, dass gegen eine Baufirma der Vorwurf des Kies-Diebstahls im Raum steht. „Weitere Informationen liegen uns nicht vor“, so das Stadtoberhaupt zu Anfang der Woche gegenüber dem Kreisboten. „Auch sind bislang weder Polizei noch Staatsanwaltschaft an die Stadt Marktoberdorf herangetreten.“ Über Auswirkungen auf hiesige Baustellen äußere er sich derzeit nicht.

Wie hoch der Schaden durch den wochenlangen Stillstand auf der Baustelle in Schwangau ausfällt, werde derzeit intern noch ermittelt, erklärte Ralf Eisele vom Staatlichen Bauamt.