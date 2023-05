Mann im Kaufbeuren von Jugendlichen misshandelt

Teilen

Die Gewalttat ereignete sich Unweit des Dienstgebäudes der Polizeiinspektion Kaufbeuren. © Maximilian Koch/IMAGO

Kaufbeuren – Gestern Abend ist ein Mann in Kaufbeuren an eine Gruppe von Jugendlichen geraten und wurde dabei geschlagen und verletzt. Die Polizei bittet um Hinweise.

Am gestrigen Donnerstagabend, 11. Mai, war der 48-Jährige kurz nach 20 Uhr im Bereich des Jugendzentrums in der Schraderstraße zunächst in eine etwa etwa zwanzigköpfige Gruppe von Jugendlichen geraten, aus der heraus er zunächst angerempelt und geschubst wurde. Im weiteren Verlauf wurde der Mann dann von einem der Jugendlichen ins Gesicht geschlagen und dadurch leicht verletzt. Der Täter wird als circa 170 Zentimeter groß beschrieben. Er hatte schwarz gelockte Haare und trug zum Tatzeitpunkt eine Helle Jacke.

Als sich der Verletzte in Richtung der nahegelegenen Polizeiinspektion Kaufbeuren entfernte, flüchteten die Jugendlichen und nahmen sich dabei aber noch die Zeit, dem Mann Beleidigungen zuzurufen. Die Polizei Kaufbeuren bittet unter der Rufnummer 08341/933-0 um Hinweise, die zur Ermittlung des beziehungsweise der Täter führen.