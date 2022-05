Zeugen zweier Verkehrsunfälle gesucht

Symbolfoto © Carsten Rehder/dpa/Symbolbild

Kaufbeuren/Stötten – Bei zwei Verkehrsunfällen zeigt sich der Polizei noch kein klares Bild des Hergangs. In Stötten streiften sich zwei Autos und in Kaufbeuren fuhr eine junge Frau einem Rollerfahrer hinten auf. Nun bittet die Polizei um Zeugenhinweise, um die jeweilige Schuldfrage klären zu können.

Am Montagmittag fuhr ein 22-Jähriger mit seinem Pkw die Mühlenstraße in Stötten am Auerberg in Richtung Hofen. In der Rechtskurve kam es dann mit dem entgegenkommen Pkw einer 38-jährigen Frau zu einem Streifzusammenstoß.

Aufgrund der Spurenlage konnte nicht abschließend geklärt werden, welcher der Beteiligten gegen das Rechtsfahrgebot verstoßen hatte. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die Angaben zu dem Unfall machen können. An beiden Autos entstand ein Gesamtschaden von 10.000 Euro.

Die PI Marktoberdorf ist unter der Telefonnummer 08342/9604-0 erreichbar.

Pkw fährt Roller an

Am Mittwoch, gegen 17.40 Uhr, ereignete sich an der Kreuzung der Sudetenstraße und Proschwitzer Straße in Neugablonz ein Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Motorroller. Der 62-jährige Rollerfahrer fuhr laut Polizei vor einer 21-jährigen Pkw-Fahrerin auf der Sudetenstraße. Beide Beteiligten bogen nacheinander links in die Proschwitzer Straße ein.

Bei Beenden des Abbiegevorgangs fuhr die Pkw-Fahrerin dem Kraftrad hinten auf, sodass dieser sein Gleichgewicht verlor und zu Boden stürzte. Der Rollerfahrer erlitt eine Schulterprellung. Der Gesamtschaden wird auf knapp 500 Euro geschätzt.

Zeugen, die den Verkehrsunfall beobachtet haben, werden gebeten, sich mit der Polizei Kaufbeuren unter der Telefonnummer 08341/933-0 in Verbindung zu setzen.

kb