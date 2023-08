Nasse Woche mit vielen Unfällen

Von: Felix Gattinger

Bei Regen und schlechter sicht runter vom Gas. Das beherzigen viele Autofahrer leider nicht. © Frank Rumpenhorst/dpa/Symbolbild

Ostallgäu – Laut mehrerer Polizeiberichte ist es in dieser nassen Woche zu mehreren Unfällen aufgrund von nicht angepasster Geschwindigkeit gekommen, so zum Beispiel auf der B12 bei Jengen und bei Untergermaringen.

Am Dienstagvormittag war eine 28-jährige Frau mit ihrem Pkw auf der B 12 in Richtung Süden offenbar zu schnell unterwegs, denn an der Anschlussstelle Jengen kam sie auf regennasser Fahrbahn ins Schleudern, verlor die Kontrolle über ihr Fahrzeug und kam nach links von der Fahrbahn ab. Dabei überfuhr sie ein Verkehrszeichen. Verletzt wurde glücklicherweise niemand, der Sachschaden beträgt nach Polizeiangaben etwa 2.500 Euro.

Am Morgen des gleichen Tages hatte sich bereits eine 19-Jährige in einer Doppelkurve zwischen Untergermaringen und Zellerberg mit ihrem PKW überschlagen. Auch sie wurde zum Glück nicht verletzt, der Sachschaden bei diesem Unfall wird jedoch auf circa 7.000 Euro geschätzt.

Nicht der Schaden allein macht die Sache teuer

Laut Paragraph 3 der Straßenverkehrsordnung darf jeder, der ein Fahr­zeug führt, nur so schnell fahren, dass das Fahr­zeug ständig beherrscht wird. Die Geschwin­dig­keit ist ins­be­son­dere den Straßen-, Ver­kehrs-, Sicht- und Wet­ter­ver­hält­nissen sowie den per­sön­li­chen Fähig­keiten und den Eigen­schaften von Fahr­zeug und Ladung anzu­passen.

Das Fahren mit nicht angepasster Geschwindigkeit ist eine Ordnungswidrigkeit und kann zum Schaden hinzu obendrein noch teuer werden. Hier wird in der Regel ein Bußgeld in Höhe von 100 Euro und ein Punkt in Flensburg fällig. Bei gleichzeitiger Gefährdung anderer Verkehrsteilnehmer erhöht sich das Bußgeld auf 120 Euro. Kommt es zu einem Unfall, schlagen 145 Euro zu Buche.