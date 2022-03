Horror-Lawine auf vier Rädern

Anwohner machen bei Bürgerversammlung ihrem Ärger über die Verkehrsbelastung Luft

Von Michael Dürr schließen

Marktoberdorf – Es ist seit vielen Jahren ein Ärgernis erster Ordnung für die Anwohner: Schwere Lkw, die sich den Teufel um Anlieger-frei-Schilder scheren, dazu Pkw-Lawinen, die tagsüber und nachts teils viel zu schnell durchs Wohngebiet brettern. Zur Sprache kam dies wieder einmal bei der Markt­oberdorfer Bürgerversammlung im Modeon. Bürgermeister Dr. Wolfgang Hell konnte immerhin einen kleinen Silberstreif am Horizont ausmachen.

Betroffen von der Verkehrslawine sind vor allem die Anwohner an der Moosstraße und der Ennenhofener Straße. Insbesondere in Zeiten des Schichtwechsels bei der Firma Fendt mit ihren rund 4.000 Beschäftigten sei „die Situation unerträglich“, schimpften mehrere Bürger. Nach privaten Zählungen sind in der Moosstraße täglich an die 2.200 Fahrzeuge unterwegs, ein guter Teil davon schwere Lkw, und ein Teil davon auch deutlich zu schnell. „Und das in einer Wohnstraße“, schimpfte ein Anwohner. Trotz aller Beschwerden sei aber „seit Jahren nichts passiert“.



Für Lkw bald verboten

Ähnlich äußerten sich auch Anwohner an der Ennenhofener Straße, wo auch die Anlieger-frei-Beschilderung für Lkw von deren Fahrern meist ignoriert würde. In diesem Punkt immerhin stellte Nicole Kosuchowski vom Verkehrsamt Linderung in Aussicht, weil besagte Anlieger-frei-Schilder noch im Frühjahr abgebaut würden und fortan die Durchfahrt für Lkw generell verboten sei.



Bürgermeister Hell sprach von einer Rücksichtslosigkeit der betreffenden Verkehrsteilnehmer, der man in Zukunft mit verschärften Kontrollen zu Leibe rücken werde. Hell zum Kreisbote: „Wenn ich in eine Ortschaft einfahre, verhalte ich mich so, wie wenn ich eine fremde Wohnung betrete.“ So sollten sich die Verkehrsteilnehmer generell verhalten.



Eine grundsätzliche Lösung des Problems („Man kann den Verkehr nicht einfach komplett aussperren“) sah der Rathauschef einzig in einer zusätzlichen Auffahrt zur B12 bei Geisenhofen, für die sowohl die Firma Fendt als auch die Stadt kämpften. Im Zuge des vierstreifigen Ausbaus der Schnellstraße könne dies möglicherweise realisiert werden.



Anliegen aus Leuterschach

Die übrigen Themen in der Fragerunde der Versammlung betrafen ausschließlich Anliegen von Leuterschachern. So forderte ein Bürger eine weitere Gruppe für den Kindergarten, weil „der Bedarf da“ sei. Wolfgang Hell verwies in diesem Zusammenhang auf den dritten Bauabschnitt des Neubaugebiets. Gebe der Stadtrat dafür den Startschuss, sei eine zweite Gruppe realisierbar.



Eine weitere Forderung betraf den Ausbau des Radweges von Nesselwang nach Marktoberdorf. Der Weg ende in Ronried, gehöre aber bis in die Kernstadt verlängert. Es sei „eine Unverschämtheit“, dass dies nicht geschehen sei. Jetzt seien die Radler gezwungen, auf dem Wirtschaftsweg neben der Bahnlinie nach Marktoberdorf zu radeln. „Und dort werden sie von den blauen Lastwagen einer bestimmten Firma in Staubwolken gehüllt.“ Hell mochte dem Radwegebau nicht widersprechen, verwies aber darauf, dass beim Ausbau der Kreisstraße im Jahr 2014 niemand Grundstücksflächen für den Geh- und Radwegebau habe abgeben wollen. „Der Landkreis“, so Hell, „hätte den Radweg gebaut.“



Mit schmalem Budget

Hauptamtsleiter Martin Vogler widersprach im Übrigen der Vermutung eines Leuterschachers, die Stadtteile würden bei der Berichterstattung in der von der Stadt herausgegebenen Broschüre „Spruchreif“ benachteiligt. Es gebe in dem Heft „immer wieder Neuigkeiten aus den Stadtteilen“, so Vogler. Und Bürgermeister Hell verwies darauf, dass das Heft „mit einem schmalen Budget und mit Bordmitteln“ erstellt werde. Mehr sei dafür nicht drin.



Eine Absage erteilte Hell schließlich auch dem Wunsch nach einem weitere Wertstoffhof im Süden der Stadt. Beim Landkreis gebe es aber Überlegungen, nach Auslaufen der Verträge mit dem Dualen System bei den Wertstoffsäcken vom Bring- auf ein Abholsystem umzustellen.