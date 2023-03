Zu wenig Kitaplätze in Kaufbeuren: Betroffene Eltern schreiben Brief an OB Bosse

Von: Marco Tobisch, Felix Gattinger

Teilen

Kaufbeurer Eltern fürchten, dass viele Kinder im Herbst ohne Kitaplatz bleiben. In einem offenen Brief stellen sie nun Forderungen an den OB. © Symbolfoto: PantherMedia/AllaSerebrina

Kaufbeuren – Viele Kaufbeurer Eltern sind angesichts der gravierenden Engpässe bei den Kitaplätzen besorgt. Nachdem unter anderem der Kreisbote über die Kinderbetreuungsbedarfsplanung in Kauf­beurer Kitas berichtet hatte, formierte sich kurzerhand eine WhatsApp-Gruppe, der laut Angaben der Administratoren inzwischen über 60 Mitglieder angehören. Auch mit einer Petition wollen die Eltern Druck auf Oberbürgermeister Stefan Bosse ausüben.

In einem offenen Brief, den die Eltern am Montagabend im Internet veröffentlicht hatten, fordern sie vom Rathauschef eine Stellungnahme zu einer ganzen Reihe von Fragen. Gut 330 Unterstützer haben den Brief bereits unterzeichnet.

Konkret geht es ihnen darum, „Aufmerksamkeit und gegenseitige Hilfestellungen für die zum Teil existenzbedrohende Situation betroffener Familien zu kreieren“. Wie die Stadt zuletzt vorgerechnet hatte, fehlen im Jahr 2028 nach aktuellen Berechnungen drei Kindergarten- und 14 Krippengruppen. Aber schon jetzt ist der Handlungsbedarf groß: Einige „beunruhigte“ Eltern hätten sich ans Rathaus gewandt und erfahren, dass im Herbst voraussichtlich rund 350 Kinder ohne Betreuungsplatz sind. Das deckt sich auch mit einer Aussage von OB Bosse aus der letzten Jugendhilfeausschusssitzung. Ferner habe man von der Stadtverwaltung erfahren, „dass nun schon allein über 100 Plätze an Eltern vergeben wurden, die letztes Jahr keinen Betreuungsplatz bekamen. Damit wurde für uns noch deutlicher, dass auch dieses Jahr viele Eltern ihre Kinder nicht in einer Betreuungseinrichtung unterbringen werden können“, heißt es im Brief an den OB weiter.

Die „betroffenen Familien aus dem Kaufbeurer Stadtgebiet“, die unterzeichnet haben, fordern von der Stadt Transparenz und eine ehrliche Einschätzung, wie groß die Wahrscheinlichkeit ist, dass ihr Kind im September einen Betreuungsplatz hat. Bisher sei man vom Rathaus schriftlich vertröstet worden mit der Bitte, sich bis Ende April zu gedulden.

Die Sorge nun: Viele Eltern können ihrem Arbeitgeber bislang keine verbindliche Zusage geben, ob und wie sie ab Herbst arbeiten können. Weil eine private Kinderbetreuung in vielen Fällen nicht möglich ist, müsse meist die Mutter von der Arbeit zuhause bleiben. „In Zeiten von hoher Inflation und steigender Lebenshaltungskosten entsteht so eine teilweise existenzbedrohende Situation“, heißt es weiter.

Die Reaktionen im Stadtrat

Bereits am gestrigen Dienstag waren im Stadtrat erste Reaktionen vernehmbar: Die Absagen an die Eltern seien ein Problem, sagte ­Peter Kempf (FW), „wir müssen die Engpässe und unsere Lösungsansätze besser kommunizieren.“ Bei Catrin Riedl (SPD) „schrillen die Alarmglocken“, wie sie sagte. „Wir müssen erneut zur Kenntnis nehmen, dass Eltern andere Betreuungskonzepte brauchen, um nicht jahrelang auf Erwerbstätigkeit verzichten zu müssen.“

Eine genauere Bedarfsanalyse wurde von der zuständigen Referatsleiterin Cornelia Otto für die nächste Stadtratssitzung angekündigt.