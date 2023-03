Zum 135-Jährigen: Rösle gibt Standortbekenntnis zu Marktoberdorf ab

Pünktlich zum Jubiläum gab Rösle-Geschäftsführer Henning Klempp ein Standortbekenntnis ab. Man werde Marktoberdorf auch künftig die Treue halten. © Rösle

Marktoberdorf – Das Familienunternehmen Rösle, bekannt für hochwertige Küchenwerkzeuge aus Edelstahl und Grillgeräte, feiert sein 135-jähriges Jubiläum. Gegründet 1888, hat sich Rösle über die Jahre bei hohen Qualitätsstandards weiterentwickelt. Was geblieben ist: Das Unternehmen bekennt sich bis heute zum Standort Marktoberdorf.

„Wir sind stolz auf unsere Wurzeln und die lange Tradition, die uns zu dem gemacht hat, was wir heute sind“, sagt Geschäftsführer Henning Klempp. „Unser Bekenntnis zum Standort Marktoberdorf und unsere Investitionen in Lager und Logistik zeigen, dass wir auch in Zukunft hier ansässig bleiben werden. Gleichzeitig ist es genauso wichtig, die aktuellen Trends der Gesellschaft im Auge zu behalten.“



Ein kleiner, innovativer Handwerksbetrieb im Allgäu bildete 1888 den Ursprung der Rösle Firmengruppe. Heute ist Rösle ein international agierendes Familienunternehmen, das sowohl Küchenwerkzeuge aus Edelstahl als auch Grillgeräte vertreibt – und dabei nichts von seiner Innovationskraft der Anfangstage verloren habe, wie das Unternehmen betont. Auch seinen Wurzeln ist das Unternehmen treu geblieben. Bis heute hat es seinen Firmensitz in Marktoberdorf.



Nicht nur in Lager und Logistik hat Rösle investiert. Auch eine Koch- und Grillschule am Firmenstandort ist aktuell im Aufbau. Die Schule im obersten Stockwerk werde neben Kursen fürs richtige Know-how „einen atemberaubenden Blick über die Berge bieten“, verspricht Rösle.



Bereits 2012 hatte sich das Unternehmen dazu entschlossen, sein Portfolio zu erweitern und neben Kochutensilien auch Grillgeräte und Grillzubehör mit aufzunehmen und so auch die Zeit im Sommer zu nutzen. „Eine mutige Entscheidung“, sagt Dr. Hermann Steinhauser, Geschäftsführender Gesellschafter und Urenkel des Firmengründers, rückblickend. „Aber heute können wir stolz darauf sein, dass wir uns getraut und uns im Lauf der Jahre im Bereich Grillen einen Namen gemacht haben.“ Und Klempp ergänzt: „Wir haben uns noch nie auf Erfolgen ausgeruht. Unser Ziel ist es immer, mutig vorauszudenken und auch mal etwas zu wagen.“