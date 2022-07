Zum Geburtstag eine Liebeserklärung – Interview mit Landrätin Zinnecker

Von: Angelika Hirschberg

Teilen

Maria Rita Zinnecker in der Kurfürstenallee bei Marktoberdorf. Auf ihren Landkreis angesprochen, gerät die Landrätin ins Schwärmen. © Peter von Felbertd

Landkreis – Als der Landkreis Ostallgäu im Jahr 1972 aus der Gebietsreform hervorging, war Maria Rita Zinnecker gerade mal sieben Jahre alt. Der Gedanke, einmal die Geschicke der Region mitbestimmen zu können, lag der Landwirtstochter aus der Nähe von Leutkirch damals vermutlich fern. Heute spricht sie von „ihrem“ Ostallgäu als Heimat und von sich selbst als „globalisierte Allgäuerin“. Fünfzig Jahre später ist das Ostallgäu nicht nur für Zinnecker, sondern für über 142.000 Menschen Heimat geworden – sie stammen aus Füssen im Süden und Buchloe im Norden, aus dem Günztal und aus Rettenbach am Auerberg. Wie die verschiedenen Gemeinden zusammengewachsen sind, welche „Scheinrivalitäten“ es gegeben hat und wie das Ostallgäu in 50 Jahren aussehen soll, darüber haben wir mit Maria Rita Zinnecker gesprochen.

Wenn wir auf das Jahr 1972 zurückblicken, dann wurden aus 143 bayerischen Landkreisen 71 neue geformt. Ein Kraftakt. Was war das Ziel der Gebietsreform?

Maria Rita Zinnecker: Die Landkreisreform hatte zum Ziel, größere und leistungsfähigere Kommunen zu schaffen. Effizienter in der Bündelung der administrativen Aufgaben und schlagkräftiger in der finanziellen Ausstattung zu sein.

Ist das mit dem Ostallgäu gelungen?

Maria Rita Zinnecker: Es hat Zeit gebraucht, bis das Ostallgäu als einer der größeren Flächenlandkreise Bayerns zu einer schlagkräftigen Einheit zusammengewachsen ist. Ich denke, dass es in der Tat gelungen ist, das Landratsamt zu einer zuverlässigen Behörde und Partner für alle Landkreisbürger zu machen. Und das trotz zahlreicher Herausforderungen, die gerade in den letzten Jahren zusätzlich auf die Kreisverwaltungen zugekommen sind: die Flüchtlingskrise 2015, die Corona-Pandemie und jetzt der Ukraine-Krieg. Damit haben wir den längsten Katastrophenfall in der Geschichte der Bundesrepublik erlebt.

Mit der kreisfreien Stadt Kaufbeuren, die ja mitten im Landkreis liegt, gab es gefühlt immer wieder ein Gerangel um Positionen und Institutionen, um Kunden im Einzelhandel, Touristen, Image und Eitelkeiten. Wie haben Sie das empfunden, als Sie 2014 zur Landrätin gewählt wurden?

Maria Rita Zinnecker: Ich war da 2014 wenig vorbelastet. Für mich handelte es sich mehr um eine Art „Scheinrivalität“. Wir sind mit der Stadt Kaufbeuren in einer sehr guten Partnerschaft unterwegs und teilen uns viele Themen, Institutionen und Zuständigkeiten – beispielsweise das Gesundheitsamt, das Veterinär- und Schulamt oder die Verantwortung für die drei Kliniken. Ich bin der Meinung, dass wir nur gemeinsam die Region voranbringen können.



Netzwerke sind das Stichwort und bei Kooperationen ist ja an der Landkreisgrenze noch lange nicht Schluss...

Maria Rita Zinnecker: Ja, der Landkreis sieht sich in vielen Bereichen als Netzwerkpartner. Wenn es um Mobilität, Standortmarketing im Allgäu, Abfallwirtschaft oder eine funktionierende Verkehrsinfrastruktur geht, kann es nicht ohne Partner oder ohne einen Verbund gehen. Dafür stehe ich ein.



Sie selbst haben das Ostallgäu bei vielen Gelegenheiten bereits als ihre Heimat bezeichnet. Was macht den Landkreis in ihren Augen so besonders?

Maria Rita Zinnecker: Es ist die Vielfalt, die sich im Ostallgäu in vielen Bereichen zeigt. Zum einen in seiner Landschaft, im Süden die schroffen, spektakulären Gipfel, im Norden die sanft kultivierte Ebene. Gleiches gilt für die Wirtschaft: Auf der einen Seite die global players und hidden champions, auf der anderen die Landwirtschaft, die KMU mit unseren hochwertigen Handwerksbetrieben sowie die zahlreichen kleinen, aber feinen Betriebe des Hotel- und Gastgewerbes, die alle absolut qualitätsvoll und nachhaltig arbeiten. Dann die Menschen im Ostallgäu an sich, die in ihrer Tradition und im Brauchtum verwurzelt sind und sich gleichzeitig offen und modern in Richtung Zukunft wenden. Für mich ist das Ostallgäu der schönste Landkreis der Welt und ich empfinde es als sehr angenehm, mittendrin und unweit meines Büros auch zu wohnen und zu leben. Für Marktoberdorf als Wohnort haben wir, mein Mann und ich, uns sehr früh und sehr bewusst entschieden. Und wir haben es noch keinen Tag bereut.



Die Zahl der Einwohner im Ostallgäu ist in den letzten 50 Jahren um 34 Prozent gewachsen. Das ist eine sehr positive demografische Entwicklung, wenn man bedenkt, dass andere Regionen um ihre Einwohnerzahlen bangen. Wo aber sehen Sie die Probleme, die auf den Landkreis in den nächsten Jahren zukommen?

Maria Rita Zinnecker: Tatsächlich erleben wir aktuell einen Zuzug und das ist ein sehr gutes Zeichen für einen liebens- und lebenswerten Landkreis, wenn beispielsweise die jungen Leute bleiben oder nach ihrer Ausbildung ins Ostallgäu zurückkehren. Doch auch wir sind nicht vom Fachkräftemangel verschont, der die wirtschaftliche Entwicklung im ganzen Land bedroht. Das ist eine Marathonaufgabe und wir sind mittendrin. Auch das Landratsamt als einer der größten Arbeitgeber im Landkreis sieht sich damit konfrontiert, dass Personalstellen nicht besetzt werden können. Das hängt auch damit zusammen, dass das Landratsamt als zuverlässige Behörde immer neue Aufgabengebiete zugewiesen bekommt, zum Beispiel im Bereich der Jugendfürsorge oder beim Umweltschutz.



Man könnte ja meinen, dass mithilfe der Digitalisierung Behördenvorgänge grundlegend vereinfacht und vom Personal abgekoppelt werden können. Wie ist da Ihre Erfahrung?

Maria Rita Zinnecker: Wir unternehmen tatsächlich einen Digitalisierungsschub und werden da auch dranbleiben. Die Digitalisierung macht vieles einfacher. Sie wird den Menschen aber niemals ganz ersetzen. Wir sehen das zum Beispiel am digitalen Bauantrag, den es seit 2015 gibt. Hier werden zwar Prozesse verkürzt. Trotzdem erleben wir gemeinsam mit Planfertigern und Bürgern immer wieder die Grenzen beim Einsatz. Die Digitalisierung einer Behörde sehe ich als Daueraufgabe. Wir sind dran und auf einem sehr guten Weg – sei es mit der Familien-App, der digitalen Schule, der E-Akte oder im Bürgerservice mit der KFZ-Zulassung.



Wie sieht ihre Vision von einem lebenswerten Landkreis Ostallgäu in 50 Jahren aus?

Maria Rita Zinnecker: Ich wünsche mir die Fortführung aller positiven Eigenschaften. Das Ostallgäu soll auch in 50 Jahren ein Ort sein, an dem Traditionen und Werte gelebt werden. Es soll ein Wirtschaftsstandort sein, an dem es ein gutes Miteinander von kleinen mittelständischen Unternehmen und großen internationalen Konzernen gibt. Ich wünsche mir einen Landkreis, in dem wir sicher leben können. Einer, der klimafreundlich wirtschaftet und Energie umweltverträglich erzeugt und dem es gelungen ist, seine einzigartige Natur zu erhalten. Zusammengefasst: Hier lebt und arbeitet man auch in 50 Jahren einfach gern!