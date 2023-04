Zusätzliche Finanzspritze für Kaufbeurer Kultur

Von: Felix Gattinger

Insgesamt fast 36.000 übrige Euro aus freistaatlichen Coronahilfen sollen an Kaufbeurer Kulturinstitutionen gehen. © DPA Deutsche Presseagentur

Kaufbeuren – Durch einem einstimmigen Empfehlungsbeschluss an den Stadtrat hat sich der Kaufbeurer Verwaltungs- und Finanzausschuss am vergangenen Dienstag für eine finanzielle Unterstützung kultureller Einrichtungen in der Stadt ausgesprochen.

Im Rahmen der Initiative „Unser soziales Leben“ hatte jeder Landkreis und jede kreisfreie Stadt von Freistaat einen einmaligen Pauschalbetrag von 60.000 Euro bekommen, den die Körperschaften in Eigenverantwortung auf Institutionen verteilen dürfen um deren Einbußen in der Corona-Pandemie zu kompensieren.

Da fast 36.000 Euro bislang noch nicht verteilt wurden, soll der betrag nun Kultureinrichtungen zugute kommen, die Einbußen durch Corona hatten. Von den 22 durch die Stadt angeschriebenen Vereinen hatten 18 innerhalb der einmonatigen Frist mit einem Förderantrag reagiert. Allen Anträgen wurde stattgegeben. Der Verteilungsschlüssel richtet sich nach den projektbezogenen Förderungen durch das Budget Kultur.

5.074 Euro erhalten die Vereine Querkunst und Kulturring Kaufbeuren. 3.665 Euro bekommen das Podium, der Puppenspielverein, das Isergebirgs-Museum sowie der Tänzelfestverein. Die Kirchenmusik St. Martin sowie die der Dreifaltigkeitskirche werden mit 1.015 Euro bedacht, und jeweils 902 Euro gibt es für die Stadtkapelle Kaufbeuren, D‘Kemnater Musikanten, die Musikvereine „Harmonie“ Oberbeuren und Hirschzell, die Musikvereinigung Neugablonz, für die Kaufbeurer Martinsfinken, D‘Schoinaschnätterer, den A-Cappella-Chor Neugablonz, den Verein Aufbruch-Umbruch, sowie für den Verein Theater Kaufbeuren.